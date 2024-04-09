Жезус об «Арсенале»: «Мы больше не дети. Все уже поиграли на самом высоком уровне. Мы все больше верим в себя и стали более зрелыми»

Габриэл Жезус считает, что период детства для «Арсенала» уже завершился.

Сегодня команда проведет первый матч 1/4 финала против «Баварии». Лондонцы достигли этой стадии впервые с 2010 года.

27-летний доходил до финала турнира с «Манчестер Сити» в 2021 году.

«Если наши молодые игроки просят у меня совета, я всегда готов помочь. Но я думаю, что мы больше не дети. Все игроки в нашей команде уже поиграли на самом высоком уровне, будь то чемпионат мира, Премьер-лига или Лига чемпионов в этом сезоне. Все готовы помочь « ».

Мы все больше верим в себя. В прошлом сезоне мы потрясающе выступали в его первой части, до января. Потом начались проблемы. В этом сезоне все ровно наоборот.

Если бы можно было объединить первую часть прошлого сезона и вторую часть этого, был бы великолепный год. Да, в реальной жизни так не бывает. Но так как мы прошли через это, то теперь лучше готовы к испытаниям, у нас стало больше уверенности в себе. Мы стали более зрелыми», – считает бразилец.