Жезус об «Арсенале»: «Мы больше не дети. Все уже поиграли на самом высоком уровне. Мы все больше верим в себя и стали более зрелыми»

Теги Бавария премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Габриэл Жезус Футбол

Габриэл Жезус считает, что период детства для «Арсенала» уже завершился.

Сегодня команда проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Лондонцы достигли этой стадии впервые с 2010 года. 

27-летний Жезус доходил до финала турнира с «Манчестер Сити» в 2021 году. 

«Если наши молодые игроки просят у меня совета, я всегда готов помочь. Но я думаю, что мы больше не дети. Все игроки в нашей команде уже поиграли на самом высоком уровне, будь то чемпионат мира, Премьер-лига или Лига чемпионов в этом сезоне. Все готовы помочь «Арсеналу».

Мы все больше верим в себя. В прошлом сезоне мы потрясающе выступали в его первой части, до января. Потом начались проблемы. В этом сезоне все ровно наоборот. 

Если бы можно было объединить первую часть прошлого сезона и вторую часть этого, был бы великолепный год. Да, в реальной жизни так не бывает. Но так как мы прошли через это, то теперь лучше готовы к испытаниям, у нас стало больше уверенности в себе. Мы стали более зрелыми», – считает бразилец. 

6 комментариев
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Желаю Арсеналу выиграть АПЛ, очень хорошую игру показывают, и по всем показателям по разнице мячей они лучшие, достойны наконец выиграть АПЛ !
+3
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+3
лучше стали все кроме жезуса

Арсеналу надо присмотреться к Осимхену
+1
-1
0
Арсенал вполне может пройти Баварию, Бавария сейчас вообще никакая кроме Кейна
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