Евсеев провел пресс-конференцию за 46 секунд после 0:1 от «Родины»: «Вопросы, может, есть у кого‑то? Нет вопросов?»

Теги Первая лига Вадим Евсеев Матч ТВ Кубань Родина Москва Футбол

Вадим Евсеев провел пресс-конференцию за 46 секунд после 0:1 от «Родины».

Главный тренер «Кубани» был немногословен после поражения своей команды в матче 23-го тура Мелбет Первой лиги. 

Видео с пресс‑конференцией Евсеева длится 46 секунд. Вопросы в итоге задавал только сотрудник пресс-службы «Родины». 

– Вадим Валентинович, краткий итог матча. Стандартный вопрос.

– Для кого стандартный? Мы же на пресс‑конференцию пришли. Вопросы, может, есть у кого‑то?

– Потом вопросы коллег… Коллеги, есть вопросы у вас?

– Что, есть коллеги?

– Журналисты.

– Ну, я и говорю.

– Хорошо, Вадим Валентинович…

– Нет вопросов?

– Чего не хватило вашей команде для победы сегодня?

– Забить мячи и не пропустить.

– Все, тогда спасибо.

– Не за что, – сказал Евсеев, после чего покинул пресс‑конференцию.

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36 комментариев
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на примере Евсеева можно видеть что случается, что человек в детстве-юношестве не получил нормальное воспитание и образование. я не понимаю, в каком моменте у нас гопничество и быдлячество стало чем то достойным?
+122
-7
+115
Так в футбол же играют не для забития голов
+86
-2
+84
Ответ Кирилл Голивец
Так в футбол же играют не для забития голов
Сууууукаааа😂😂 ты бы этим вопросом его окончательно убил бы, окажись ты там )))
+46
-1
+45
Пока что тренер из Евсеева так себе. Может стоит еще поучиться, на стажировку сгонять куда-нибудь. Поднять конспекты лучших ))
+24
-2
+22
фнловские диалоги
+16
-2
+14
Как же было жалко смотреть на сотрудника пресс службы))
+16
-3
+13
Ответ La Crosse Bobcats
на примере Евсеева можно видеть что случается, что человек в детстве-юношестве не получил нормальное воспитание и образование. я не понимаю, в каком моменте у нас гопничество и быдлячество стало чем то достойным?
Достойным примером старших товарищей. Вадик вырос в такой среде, сейчас продолжает этот круговорот
+9
-1
+8
Можно вечно смотреть на 3 вещи:
1) Как играет Месси
2) Как Жуниньо бьет штрафные
3) Как Евсеев пытается стать тренером
+7
0
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Он мог еще быстрее - уложиться в 2 слова
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+6
Ответ xoms
Краткость - сестра таланта!
но иногда краткость существует одна
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Краткость - сестра таланта!
+6
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а мог и знаменитой фразой ограничиться)
+2
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Тренеры, в своём большинстве, ненавидят журналистов, особенно на прессухах. Считают их дилетантами, задающими глупые или провокационные вопросы.
В принципе Карпин ведёт себя так же.
+2
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Европейские тренера - деликатные, отвечают на все вопросы.
Отечественные - хамят, матерятся, не сдержаны, считают себя «Богами».

Вопросы есть - у кого-то остались сомнения, почему наши специалисты никому не нужны?
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Весело там у них
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Молодец. исполнил классические ХВ , журналюги.
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Евсеев вообще мастер коротких интервью, уэльс подтвердит
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Ответ onegin2007
Как же было жалко смотреть на сотрудника пресс службы))
На мой взгляд, вот этот затык в телефон выглядит крайне неуважительно.
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Ответ munchen_fest
Сууууукаааа😂😂 ты бы этим вопросом его окончательно убил бы, окажись ты там )))
Скорее он его)
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Ответ NIK7478
Я бы не на Евсееве акцентировал здесь внимание, а на журналистах, так называемых: кроме странного и глупого вопроса - "Чего не хватило вашей команде для победы сегодня?", они никаких других, как правило, не задают. И здесь других вопросов не было. И кто тут клоун в этом цирке?! )
Это дает право хамить и буллить молодого парня на ровном месте?
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Это дно просто.
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Я бы не на Евсееве акцентировал здесь внимание, а на журналистах, так называемых: кроме странного и глупого вопроса - "Чего не хватило вашей команде для победы сегодня?", они никаких других, как правило, не задают. И здесь других вопросов не было. И кто тут клоун в этом цирке?! )
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Клопп подаёт дурные примеры )))
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почему евсеев быдло то? нормально ответил, если эти бедолаги е могут вопрос родить че ему сидеть то просто так?
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Вадик как всегда краток. Это было заметно после его гола в ворота Уэльса, правда там был еще и жест, но в этот раз он журналистам его почему-то не показал)))
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