Евсеев провел пресс-конференцию за 46 секунд после 0:1 от «Родины»: «Вопросы, может, есть у кого‑то? Нет вопросов?»

Вадим Евсеев провел пресс-конференцию за 46 секунд после 0:1 от «Родины».

Главный тренер «Кубани» был немногословен после поражения своей команды в матче 23-го тура Мелбет Первой лиги.

Видео с пресс‑конференцией Евсеева длится 46 секунд. Вопросы в итоге задавал только сотрудник пресс-службы «Родины».

– Вадим Валентинович, краткий итог матча. Стандартный вопрос.

– Для кого стандартный? Мы же на пресс‑конференцию пришли. Вопросы, может, есть у кого‑то?

– Потом вопросы коллег… Коллеги, есть вопросы у вас?

– Что, есть коллеги?

– Журналисты.

– Ну, я и говорю.

– Хорошо, Вадим Валентинович…

– Нет вопросов?

– Чего не хватило вашей команде для победы сегодня?

– Забить мячи и не пропустить.

– Все, тогда спасибо.

– Не за что, – сказал , после чего покинул пресс‑конференцию.