Евсеев провел пресс-конференцию за 46 секунд после 0:1 от «Родины»: «Вопросы, может, есть у кого‑то? Нет вопросов?»
Вадим Евсеев провел пресс-конференцию за 46 секунд после 0:1 от «Родины».
Главный тренер «Кубани» был немногословен после поражения своей команды в матче 23-го тура Мелбет Первой лиги.
Видео с пресс‑конференцией Евсеева длится 46 секунд. Вопросы в итоге задавал только сотрудник пресс-службы «Родины».
– Вадим Валентинович, краткий итог матча. Стандартный вопрос.
– Для кого стандартный? Мы же на пресс‑конференцию пришли. Вопросы, может, есть у кого‑то?
– Потом вопросы коллег… Коллеги, есть вопросы у вас?
– Что, есть коллеги?
– Журналисты.
– Ну, я и говорю.
– Хорошо, Вадим Валентинович…
– Нет вопросов?
– Чего не хватило вашей команде для победы сегодня?
– Забить мячи и не пропустить.
– Все, тогда спасибо.
– Не за что, – сказал Евсеев, после чего покинул пресс‑конференцию.
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В принципе Карпин ведёт себя так же.
Отечественные - хамят, матерятся, не сдержаны, считают себя «Богами».
Вопросы есть - у кого-то остались сомнения, почему наши специалисты никому не нужны?