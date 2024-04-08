Экс-помощник Анчелотти Клемент: «В «Реале» Карло видел Роналду в роли нападающего, но Криштиану хотел играть слева, поэтому использовались две схемы. Он блестяще руководит людьми»
Пол Клемент назвал Карло Анчелотти одним из трех сильнейших тренеров мира.
«Юрген Клопп, Пеп [Гвардиола] и Карло [Анчелотти] – три лучших тренера в мире на данный момент.
Если тактика Карло не срабатывала, он быстро понимал это и вносил необходимые коррективы, например, когда менял состав в «Челси», чтобы выжать максимум из Фрэнка Лэмпарда.
В «Реале» Карло видел Роналду на позиции нападающего, который не возвращается назад. Он говорил с Криштиану, и тот сказал, что предпочитает играть слева. Карло знал, что должен обеспечить ему комфорт, поэтому использовал две схемы: 4-3-3 в атаке с Роналду слева и 4-4-2 в обороне с Роналду впереди.
Сейчас можно увидеть многое из этого, но тогда эти идеи были довольно революционными. Он блестяще умеет руководить – не только именитыми игроками, но и владельцами клубов, где он работал: Сильвио Берлускони в «Милане», Роман Абрамович в «Челси», Флорентино Перес в «Реале».... Только об этом можно написать книгу», – сказал бывший ассистент Анчелотти.
А его общение с болельщиком за жвачку - жест настоящего простого человека.