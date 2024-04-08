Каземиро: «МЮ» отстает от лидера на 20 очков – иногда я не могу заснуть, пытаясь понять, что нужно изменить. Думать о титуле или попадании в ЛЧ бессмысленно – нужно жить сегодняшним днем»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Каземиро Футбол

Каземиро обеспокоен текущими результатами «Манчестер Юнайтед».

После 32 туров «МЮ» занимает 6-е место в АПЛ, на 11 очков отставая от 4-го места, позволяющего сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Больше всего меня беспокоит то, что мы не боремся за титулы. Отставание от первого места – 20 очков. Иногда я даже не могу заснуть, пытаясь понять, что мы должны делать иначе.

Такова реальность. Нет смысла думать о титуле или попадании в Лигу чемпионов, нужно подумать о предстоящих играх. Мы должны жить сегодняшним днем.

Мы могли набрать девять очков в последних играх, но набрали всего два. Мы расстроены. Нужно думать о каждой следующей игре и сосредоточиться на предстоящем матче против «Борнмута», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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18 комментариев
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Кушать не может, думает, как столько могут платить при таких результатах.
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Когда в следующий раз не сможешь заснуть, пытаясь понять, что мы должны делать иначе, посмотри нарезки с матчей, где ты, толстяк, раз за разом трусцой возвращаешься, и из-за этого огромные дыры в опорке.
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Пусть берет пример с кислого
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Очень сильно Каземиро сдал конечно, совсем не бегает. Он с Рэшвордом как коровы на альпийском лугу по полю гуляют
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Пусть вспомнит про свою огромную личку и уснет с улыбкой
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Ответ alien-09
Когда в следующий раз не сможешь заснуть, пытаясь понять, что мы должны делать иначе, посмотри нарезки с матчей, где ты, толстяк, раз за разом трусцой возвращаешься, и из-за этого огромные дыры в опорке.
Его вчера диаз как конус обыгрыаал
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Ответ alien-09
Когда в следующий раз не сможешь заснуть, пытаясь понять, что мы должны делать иначе, посмотри нарезки с матчей, где ты, толстяк, раз за разом трусцой возвращаешься, и из-за этого огромные дыры в опорке.
если бы выкладывался по полной то спал бы как убитый
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Можешь начать с себя и отдавать пасы своим партнёрам по команде, а не противнику
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«Больше всего меня беспокоит то, что мы не боремся за титулы. Отставание от первого места – 20 очков..."
Жаль, что Каземиро только до 20 считать научился.
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Но во время игры я влетаю в соперника прямыми ногами перед этим сделав 2-3 неточных паса на 5 метров и этой ночью засыпаю как младенец
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При этом играет в этом сезоне Каземиро отвратительно и близко не отрабатывает свою сумашедшую зарплату.
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Сам виноват, что погнался в муму за баблом.
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Я отнюдь не поклонник Реала, но там ты был хорош… ушёл и потерялся
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С себя начни...
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не могу заснуть, пытаясь понять...так физрука выгнать и с ним его Антони
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Для начала можешь отказаться от ночного жора
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