Каземиро: «МЮ» отстает от лидера на 20 очков – иногда я не могу заснуть, пытаясь понять, что нужно изменить. Думать о титуле или попадании в ЛЧ бессмысленно – нужно жить сегодняшним днем»

Каземиро обеспокоен текущими результатами «Манчестер Юнайтед».

После 32 туров «МЮ» занимает 6-е место в , на 11 очков отставая от 4-го места, позволяющего сыграть в чемпионов в следующем сезоне.

«Больше всего меня беспокоит то, что мы не боремся за титулы. Отставание от первого места – 20 очков. Иногда я даже не могу заснуть, пытаясь понять, что мы должны делать иначе.

Такова реальность. Нет смысла думать о титуле или попадании в Лигу чемпионов, нужно подумать о предстоящих играх. Мы должны жить сегодняшним днем.

Мы могли набрать девять очков в последних играх, но набрали всего два. Мы расстроены. Нужно думать о каждой следующей игре и сосредоточиться на предстоящем матче против «Борнмута», – сказал полузащитник « ».