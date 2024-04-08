Невилл об «МЮ»: «Они делают плохо даже простейшие вещи – просто безумие. «Юнайтед» полагается на удачу и отдельные моменты, играть против них очень легко»

Гари Невилл раскритиковал стиль игры «МЮ» после матча с «Ливерпулем».

Вчера «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью (2:2) в матче 32-го тура .

«Стиль игры « » – просто безумие. Некоторые вещи, которые они делают на поле, не увидишь даже на школьном уровне.

Они держат построение в обороне, но центр поля вдруг остается совершенно пустым. Игроки прессингуют сами по себе, без помощи партнеров. Во время вбрасываний впереди стоят игроки, но мяч бросают назад четверке защитников.

Все, что вы считаете простейшими вещами в футболе, «Манчестер Юнайтед» делает очень плохо. Против них очень легко играть. « » в первом тайме пробил [по их воротам] 15 раз.

На самом деле, в таких матчах нет тренерской работы. Вы просто полагаетесь на индивидуальные моменты, удачу, сэйвы вратарей и блокировки защитников. Именно это мы увидели в матче с «Ливерпулем».

Не думаю, что дело в недостаточном старании. У команды нет проблем с мотивацией. Просто их уровень игры оставляет желать лучшего», – сказал бывший игрок «МЮ».

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