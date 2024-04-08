Майну о 2:2 с «Ливерпулем»: «Мы разочарованы тем, что не взяли 3 очка. Пенальти вновь дорого обошелся «МЮ»

Кобби Майну разочарован ничьей с «Ливерпулем».

Матч «МЮ» и « » в 32-м туре завершился со счетом 2:2. Мерсисайдцы сравняли счет на 84-й минуте с пенальти, назначенного за фол на .

«Мы разочарованы. Мы очень старались вернуться в игру после тяжелого первого тайма.

Мы просто отдали [победу]. В конце концов, мы хотели заработать три очка, и для нас это важная игра ближе к концу сезона. Тяжело смириться с тем, что мы не взяли эти три очка.

Пенальти вновь дорого нам обошелся, но мы должны продолжать работать над исправлением этих деталей и стараться стать лучше», – сказал полузащитник « ».