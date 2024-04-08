Майну о 2:2 с «Ливерпулем»: «Мы разочарованы тем, что не взяли 3 очка. Пенальти вновь дорого обошелся «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Аарон Уан-Биссака Харви Эллиотт Кобби Майну Футбол

Кобби Майну разочарован ничьей с «Ливерпулем».

Матч «МЮ» и «Ливерпуля» в 32-м туре АПЛ завершился со счетом 2:2. Мерсисайдцы сравняли счет на 84-й минуте с пенальти, назначенного за фол Аарона Уан-Биссаки на Харви Эллиотте.

«Мы разочарованы. Мы очень старались вернуться в игру после тяжелого первого тайма.

Мы просто отдали [победу]. В конце концов, мы хотели заработать три очка, и для нас это важная игра ближе к концу сезона. Тяжело смириться с тем, что мы не взяли эти три очка.

Пенальти вновь дорого нам обошелся, но мы должны продолжать работать над исправлением этих деталей и стараться стать лучше», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Без обид Майну,но по факту МЮ сильно отскочил.Да апетит приходит во время еды,но МЮ даже ничью по факту не заслуживал....Да Ливерпуль сам промазал моменты,но сейчасговорить такие вещи-это лютый бред.
+11
-5
+6
Мю второй раз месяц отскочил от Ливерпуля, а гонору как будто весь матч контролировали игру
+6
-3
+3
Ответ Street Fighter
Речь не идёт о том, кто что заслуживал или нет. Факт в том, что МЮ вёл 2-1 в конце матча до назначения очень спорного, мягко говоря, пенальти. Не будь его, и скорее всего МЮ бы одержал победу. Да, это был бы лютый отскок, но это была бы победа. А раз случилось то, что случилось, значит МЮ эту победу упустил, ибо он и вел в счете, все правильно
МЮ вообще забил гол после очень грубой ошибки,которую очень очень очень редко допускает топ-команда.....
Ливерпуль сам виноват что потерял очки и правда пенальти отчасти был немножко сомнительный-глупый контакт,но по факту такую фигню у себя в штрафной делать только футболисты МЮ горазды.
+2
0
+2
Гол хороший забил, но повезло скорее Мю, Ливер в первом тайме должен был три забивать и в конце давил сильно
+3
-2
+1
Майну конечно очень хорош. Не хватает дисциплины на поле, но думаю это должно придти с опытом
0
0
0
Ответ vladimir.kostrichko
Без обид Майну,но по факту МЮ сильно отскочил.Да апетит приходит во время еды,но МЮ даже ничью по факту не заслуживал....Да Ливерпуль сам промазал моменты,но сейчасговорить такие вещи-это лютый бред.
Речь не идёт о том, кто что заслуживал или нет. Факт в том, что МЮ вёл 2-1 в конце матча до назначения очень спорного, мягко говоря, пенальти. Не будь его, и скорее всего МЮ бы одержал победу. Да, это был бы лютый отскок, но это была бы победа. А раз случилось то, что случилось, значит МЮ эту победу упустил, ибо он и вел в счете, все правильно
+3
-3
0
Ответ CHELSEA_2008
Ливерпуль лучше бегал и чаще бил по воротам, но по факту отскочил именно Ливерпуль, ибо пенка левая. Глупо с этим спорить. Очко набрал Ливерпуль судейское.
глупо спорить с тем, что МЮ в этом матче и ничьи не заслужил
0
0
0
Ответ Джони Му
Мю второй раз месяц отскочил от Ливерпуля, а гонору как будто весь матч контролировали игру
МЮ прошел абсолютно заслуженно. Количество ударов больше, Xg больше. Игра в целом была плюс минус равная, никакого отскока не было и в помине
+4
-4
0
Ответ Street Fighter
МЮ прошел абсолютно заслуженно. Количество ударов больше, Xg больше. Игра в целом была плюс минус равная, никакого отскока не было и в помине
Ты видимо только доп.время смотрел. Видел бы основное время и в особенности второй тайм такую ахинею не нёс бы
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий