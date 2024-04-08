Коул и Фердинанд назвали трансфер Палмера лучшим в сезоне: «Мысль о том, где был бы «Челси» без него, заставляет содрогнуться»

Джо Коул назвал трансфер Коула Палмера в «Челси» лучшим в нынешнем сезоне АПЛ.

«Я сказал это после матча на эмоциях, и теперь, на трезвую голову, по-прежнему так считаю. Я не вижу аргументов против, учитывая сумму, которую «Челси» заплатил за него, его возраст и то, что он сделал для клуба. Мысль о том, где был бы «Челси», если бы не Коул Палмер, заставляет содрогнуться.

Он был очень хорош, действительно хорош. В клубе было три, четыре или пять футболистов, которые неплохо играют в этом году, но он был выдающимся», – сказал бывший игрок «Челси» в эфире TNT Sports.

, отвечая на вопрос о лучшем трансфере , согласился с мнением Коула.

«Думаю, он [Палмер] достоин этого звания. Мак Аллистер тоже претендует на это, на днях он забил отличный гол. В конце сезона он вышел на первый план. Но я думаю, что если взглянуть на показатели этого парня… К тому же он еще молод.

Самый большой комплимент, который я могу сделать – это сказать, что , похоже, может играть в любой точке мира, на самых больших стадионах в мире, и ему будет казаться, что он просто забивает во дворе, играя с друзьями.

На днях он сделал хет-трик. После игры мы [с ] стояли и думали: «Почему он так спокоен?». Это нереально», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Палмер перешел в « » из «Манчестер Сити» в августе прошлого года за 40 млн фунтов. В 26 матчах за «синих» в АПЛ 21-летний полузащитник забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.