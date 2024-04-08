Коул и Фердинанд назвали трансфер Палмера лучшим в сезоне: «Мысль о том, где был бы «Челси» без него, заставляет содрогнуться»
Джо Коул назвал трансфер Коула Палмера в «Челси» лучшим в нынешнем сезоне АПЛ.
«Я сказал это после матча на эмоциях, и теперь, на трезвую голову, по-прежнему так считаю. Я не вижу аргументов против, учитывая сумму, которую «Челси» заплатил за него, его возраст и то, что он сделал для клуба. Мысль о том, где был бы «Челси», если бы не Коул Палмер, заставляет содрогнуться.
Он был очень хорош, действительно хорош. В клубе было три, четыре или пять футболистов, которые неплохо играют в этом году, но он был выдающимся», – сказал бывший игрок «Челси» в эфире TNT Sports.
Рио Фердинанд, отвечая на вопрос о лучшем трансфере АПЛ, согласился с мнением Коула.
«Думаю, он [Палмер] достоин этого звания. Мак Аллистер тоже претендует на это, на днях он забил отличный гол. В конце сезона он вышел на первый план. Но я думаю, что если взглянуть на показатели этого парня… К тому же он еще молод.
Самый большой комплимент, который я могу сделать – это сказать, что Коул Палмер, похоже, может играть в любой точке мира, на самых больших стадионах в мире, и ему будет казаться, что он просто забивает во дворе, играя с друзьями.
На днях он сделал хет-трик. После игры мы [с Джо Коулом] стояли и думали: «Почему он так спокоен?». Это нереально», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в августе прошлого года за 40 млн фунтов. В 26 матчах за «синих» в АПЛ 21-летний полузащитник забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.
Кхм...
Два гола с пенальти,а третий...
Это победный гол,подаривший кучу эмоций,но если трезво его оценить...
Он же просто взял и тупо ударил по центру.
Это сработало,но было ли это хорошее решение? Нуууу,нет))
Трансфер безусловно хороший.
Но,он же просто первый парень на деревне...
Лучший трансфер сезона,заслуживает быть из лидирующей тройки.
Или нет?)