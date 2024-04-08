Сулейманов о нарушении поста в Рамадан: «Было тяжело пойти на это, но у «Локо» была печальная серия – хотелось отдаться команде. Потом обязательно возмещу эти дни»

Тимур Сулейманов рассказал, как соблюдение поста в Рамадан влияет на его игру.

– В 2024 году тебе все никак не удается забить.

– Ничего страшного. Я все еще на посту. Честно говоря, мне очень сложно в этом плане. Но я ради команды постарался, все сделал. Не чувствую своего тела из‑за того, что не кушаю и не пью воду.

Хвала Всевышнему, все хорошо. Осталось потерпеть буквально день, я наберу свою форму и буду показать тот футбол, который от меня ждут болельщики.

– В интервью « » ты говорил, что будешь держать пост все дни. Но, как я слышал, ты ездил в мечеть и, учитывая ситуацию, получил разрешение не соблюдать пост в отдельное время. Это правда?

– Я действительно взял намерение держать пост все 30 дней. Но так как ситуация с результатами тяжелая, меня спросили, могу ли я в какие‑то отдельные дни не держать пост. Во время выездных матчей, будучи путником, теоретически я могу отходить [от поста].

Мне было тяжело пойти на это, но у «Локомотива» была такая печальная серия, хотелось отдаться команде, поэтому согласился. Потом обязательно все эти дни я буду должен возместить, – сказал нападающий « ».