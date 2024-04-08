Сулейманов о нарушении поста в Рамадан: «Было тяжело пойти на это, но у «Локо» была печальная серия – хотелось отдаться команде. Потом обязательно возмещу эти дни»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Тимур Сулейманов религия Питание Футбол

Тимур Сулейманов рассказал, как соблюдение поста в Рамадан влияет на его игру.

– В 2024 году тебе все никак не удается забить.

– Ничего страшного. Я все еще на посту. Честно говоря, мне очень сложно в этом плане. Но я ради команды постарался, все сделал. Не чувствую своего тела из‑за того, что не кушаю и не пью воду.

Хвала Всевышнему, все хорошо. Осталось потерпеть буквально день, я наберу свою форму и буду показать тот футбол, который от меня ждут болельщики.

– В интервью «Матч ТВ» ты говорил, что будешь держать пост все дни. Но, как я слышал, ты ездил в мечеть и, учитывая ситуацию, получил разрешение не соблюдать пост в отдельное время. Это правда?

– Я действительно взял намерение держать пост все 30 дней. Но так как ситуация с результатами тяжелая, меня спросили, могу ли я в какие‑то отдельные дни не держать пост. Во время выездных матчей, будучи путником, теоретически я могу отходить [от поста].

Мне было тяжело пойти на это, но у «Локомотива» была такая печальная серия, хотелось отдаться команде, поэтому согласился. Потом обязательно все эти дни я буду должен возместить, – сказал нападающий «Локомотива».

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15 комментариев
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-Батюшка, а во время поста женщину можно?
-Можно, но только не жирную!
+15
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+12
Ответ Bor2193
Фанатиков? Если это основа религии. Также как и в любой другой религии
Религия это опиум для народа
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Ох уж эти веруны)) как то работал с узбеками на предприятии, так вот они прям все такие религиозные свинину не едят Рамадан соблюдают, зашел в столовку чаю попить а они наяривают свиные котлеты в пост))
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Комментарий удален модератором
Вообще-то в 2024 он забил мяч,правда есть нюанс
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Им же можно есть до восхода солнца и после? Живу в ОАЭ, здесь местные в Рамадан начинают есть около 18:30 (зависит от точного времени захода солнца) и заканчивают в 4 утра.
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С процентами верни или можешь в рассрочку оформить, на остаток года разбить. Это же так работает?
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О таких вещах клуб должен думать прежде, чем подписывать игрока. Сулейманов и так довольно средний игрок, а в Рамадан - тем более
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Вот дзюпа настоящий мусульманин

Пока пост идёт, он не играет
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Ну как же, один гол забил, ещё и предголевая передача была. Правда всё это в свои ворота.
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Ответ Bor2193
Фанатиков? Если это основа религии. Также как и в любой другой религии
А не фанатиков? Зачем ты мне как игрок, если в период решающих матчей я не могу тебя ставить в состав?
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Ответ Bor2193
Фанатиков? Если это основа религии. Также как и в любой другой религии
ну тогда все религии так себе. но на самом деле есть гораздо менее деструктивные и манипулирующие, нежели трио авраамических.
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Ответ 20 лет в офсайде
Им же можно есть до восхода солнца и после? Живу в ОАЭ, здесь местные в Рамадан начинают есть около 18:30 (зависит от точного времени захода солнца) и заканчивают в 4 утра.
Пока никто не видит?
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