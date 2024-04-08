Дмитрий Аленичев: «Спартак» крайне плохо играл с «Динамо». Победу вырвали благодаря чудовищным ошибкам Лещука»

Дмитрий Аленичев раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Динамо» (2:1).

Красно-белые одержали волевую победу в матче Мир благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых .

«При крайне плохой игре «Спартак» сумел вырвать победу благодаря двум чудовищным ошибкам Лещука.

« » вместо крупной победы и борьбы за чемпионство теперь рискует упустить и место в тройке», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

Абаскаля все равно надо уволить из «Спартака»