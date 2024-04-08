Дмитрий Аленичев: «Спартак» крайне плохо играл с «Динамо». Победу вырвали благодаря чудовищным ошибкам Лещука»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Аленичев Игорь Лещук Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Аленичев раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Динамо» (2:1).

Красно-белые одержали волевую победу в матче Мир РПЛ благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

«При крайне плохой игре «Спартак» сумел вырвать победу благодаря двум чудовищным ошибкам Лещука.

«Динамо» вместо крупной победы и борьбы за чемпионство теперь рискует упустить и место в тройке», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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33 комментария
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А настоящий тренер видет глубже....,что предвещало косякам Лещука,может хорошие комбинации Спартаковских игроков, которые в этих двух голах,оказались сильнее полузащитников и защитников Динамо?Почему никто не обращает на это внимание?Хотя в целом,согласен,Спартак играл не очень,но если бы игра удалась ,то получается вынесли бы Динамо вперед ногами на их поле?
«Динамо» вместо крупной победы(с).И с чего должна была быть крупная победа у Динамо?Это из каких моментов могло произойти?тогда уж счет должен был быть 2-2,То что Спартак забил и то что не забило Динамо в лице Тюкавина.(когда был один 100% момент-выход 1 на 1,про везение Динамо с пенальти,вообще молчу).
+14
-8
+6
А может благодаря тому, что смогли перевернуть игру и форвард до конца два эпизода отработал?
+9
-6
+3
Ответ КЕША
Я Дмитрию доверяю больше , чем вашим ура-патриотическим лозунгам. Когда Динамо играет плохо или просто говно, то я так и говорю -говно. Но вчера Динамо играло великолепно. Еще в первом тайме должны были трешку положить .
Динамо играли хорошо и поражения не заслужили, но если все говорят что Спартак победил благодаря двум фатальным ошибкам вратаря то почему никто не говорит о фатальной ошибке Умярова после чего игра у Спартака расклеилась.
+3
0
+3
Спасибо кэп, сами мы ни за что бы не догадались!
+2
0
+2
Ответ КЕША
Тоже верно. У Умарова случился несчастный случай. Но Лешук просто насрал.
Костя привет! Не то слово так нагадить дважды не каждый сможет нужно особое "умение" можно в книгу рекордов Гиннесса заносить...вместе с Соболевым стал лучшим игроком Спартака тот забил а этот два ассита сделал 😂
+3
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+2
Ответ Caniball
Не срослось, не фартануло. В итоге 2 поражения от Спартака в чемпионате.
Согласен. Счет на табло и нечего на зеркало пенять , коль рожа кривая.
+2
0
+2
Ответ КЕША
Я Дмитрию доверяю больше , чем вашим ура-патриотическим лозунгам. Когда Динамо играет плохо или просто говно, то я так и говорю -говно. Но вчера Динамо играло великолепно. Еще в первом тайме должны были трешку положить .
Не срослось, не фартануло.
В итоге 2 поражения от Спартака в чемпионате.
+2
0
+2
Ответ КЕША
Вы удары по воротам видели? Шары в боулинг катятся сильнее и направленнее. Мой внук 14 лет с 7 метров сетку рвет. Надо быть в 40 лет более объективным. У Спартака в этом матче было ноль моментов. Мяч был более , чем легкий для голкипера . Посмотрите повтор моментов.
Посмотрите с 60-й минуты Динамо просто не было их рвали с двух флангов и закончили 2 годами ( не с пенальти) о чем разговор????
+4
-2
+2
Тоже верно. У Умарова случился несчастный случай. Но Лешук просто насрал.
+3
-1
+2
Я Дмитрию доверяю больше , чем вашим ура-патриотическим лозунгам. Когда Динамо играет плохо или просто говно, то я так и говорю -говно. Но вчера Динамо играло великолепно. Еще в первом тайме должны были трешку положить .
+4
-2
+2
Так и пропустили не то, чтобы "трудовой" гол.
Там ляп, там два. Это игра. Соперники примерно одного уровня, такие исходы тоже бывают.
Спартак старался, не скажешь, что играть бросили.
+1
0
+1
Крупная победа? Ты об чем, багажный мегатренер?
+3
-2
+1
Ответ Spartakus1984
А кого это должно волновать?Удары могли быть и сильнее,скажем так тогда,что после двух отличных атак где игроки разобрались с защитой Динамо,Спартаку не повезло,что не получились хорошие удары,но повезло,что игрок Динамо Лещук сыграл плохо.Но Аленичев же утверждает,что Спаратк ужасно весь матч играл,но как же тогда при этом с ужасной игрой дошел до штрфной Динамо через комбинации?Значит виноват не только вратарь,но и полевые игроки?так кто в этих эпизодах сыграл плохо Спаратковцы иил Динамовцы?Моментов как раз таки было 2 и два гола.У Динамо кроме выход 1 на 1 Тюкавина и заброс на за шиворот Максименко тоже ен помню,ну вынос Бабича,что ж,радуйтесь,у вас блы на 1 момент больше чем у Спартака(признаю это),вы поэтому конечно же заслужили победу)).
Спартак играл не очень …., Спартака вообще не было на поле 74 минуты. Я от вас просто падаю , специалистов . Я был на матче Динамо - Спартак впервые в 1968 году . И болел ликов обоих клубов всегда отличал качественный разбор и объективное мнение .
+1
0
+1
Ответ КЕША
Вы удары по воротам видели? Шары в боулинг катятся сильнее и направленнее. Мой внук 14 лет с 7 метров сетку рвет. Надо быть в 40 лет более объективным. У Спартака в этом матче было ноль моментов. Мяч был более , чем легкий для голкипера . Посмотрите повтор моментов.
Иногда корявые мячи сложней для голкипера чем сильно пробитые, так что я бы не винил уж так Лещука. Да и защитники тоже пролопушили. Моментов было мало у обеих команд, просто Динамо свои создавало в основном на контратаках и поэтому они смотрелись как более острые а по факту ничего выдающегося не показали обе команды. Я бы отдал должное Абаскалю что решился на замену сразу четверых и это здорово оживило игру Спартака и команда в целом не сдавалась и была вознаграждена
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+1
Еще есть вариант, что команда Спартак очень не плохо готова физически и это видно во всех матчах. Да, в этой игре четкого рисунка не было.
Но была хорошая игра с Уралом, которая завершилась 0:0.
Там ничего не зашло, тут залетело. Да, такое бывает 👍
+1
0
+1
Ответ КЕША
Вы удары по воротам видели? Шары в боулинг катятся сильнее и направленнее. Мой внук 14 лет с 7 метров сетку рвет. Надо быть в 40 лет более объективным. У Спартака в этом матче было ноль моментов. Мяч был более , чем легкий для голкипера . Посмотрите повтор моментов.
А кого это должно волновать?Удары могли быть и сильнее,скажем так тогда,что после двух отличных атак где игроки разобрались с защитой Динамо,Спартаку не повезло,что не получились хорошие удары,но повезло,что игрок Динамо Лещук сыграл плохо.Но Аленичев же утверждает,что Спаратк ужасно весь матч играл,но как же тогда при этом с ужасной игрой дошел до штрфной Динамо через комбинации?Значит виноват не только вратарь,но и полевые игроки?так кто в этих эпизодах сыграл плохо Спаратковцы иил Динамовцы?Моментов как раз таки было 2 и два гола.У Динамо кроме выход 1 на 1 Тюкавина и заброс на за шиворот Максименко тоже ен помню,ну вынос Бабича,что ж,радуйтесь,у вас блы на 1 момент больше чем у Спартака(признаю это),вы поэтому конечно же заслужили победу)).
+7
-6
+1
Удивил даже Великие Луки.....
+1
0
+1
Алень, не смей произносить даже слово - Спартак!.
0
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Типичная победа на багаже Аленичева.
Сначала Каррера его эксплуатировал(3 титула), теперь Абаскаль взялся.
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Юзер зенита Shamarin быстрее спартаковцев бежит поставить мне два минуса бггг. Я тебя тоже обожаю, дорогой . А теперь я думаю и спартаковцы будут тебя сильно любить .
0
0
0
Ответ КЕША
Вы удары по воротам видели? Шары в боулинг катятся сильнее и направленнее. Мой внук 14 лет с 7 метров сетку рвет. Надо быть в 40 лет более объективным. У Спартака в этом матче было ноль моментов. Мяч был более , чем легкий для голкипера . Посмотрите повтор моментов.
А к чему все эти рассуждения, если итоговый счёт 2-1 в пользу Спартака?
0
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А были ли это ошибки со стороны Лещука или это нечто другое? Как-то очень одинаково все было исполнено.
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если бы в футболе не ош ибались счёт был 0--0 всё командные виды спорта проигрываются из за ошибок
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Благодаря гению тренера, на его месте такие . как этот тип, Соболева заменили после первого тайма. а он верил.
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Такие матчи выигрываются кровью и потом.
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Дима Америку открыл...
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