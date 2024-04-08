Дмитрий Аленичев: «Спартак» крайне плохо играл с «Динамо». Победу вырвали благодаря чудовищным ошибкам Лещука»
Дмитрий Аленичев раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Динамо» (2:1).
Красно-белые одержали волевую победу в матче Мир РПЛ благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.
«При крайне плохой игре «Спартак» сумел вырвать победу благодаря двум чудовищным ошибкам Лещука.
«Динамо» вместо крупной победы и борьбы за чемпионство теперь рискует упустить и место в тройке», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
«Динамо» вместо крупной победы(с).И с чего должна была быть крупная победа у Динамо?Это из каких моментов могло произойти?тогда уж счет должен был быть 2-2,То что Спартак забил и то что не забило Динамо в лице Тюкавина.(когда был один 100% момент-выход 1 на 1,про везение Динамо с пенальти,вообще молчу).
В итоге 2 поражения от Спартака в чемпионате.
Там ляп, там два. Это игра. Соперники примерно одного уровня, такие исходы тоже бывают.
Спартак старался, не скажешь, что играть бросили.
Но была хорошая игра с Уралом, которая завершилась 0:0.
Там ничего не зашло, тут залетело. Да, такое бывает 👍
Сначала Каррера его эксплуатировал(3 титула), теперь Абаскаль взялся.