Марцел Личка: «Не согласен, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо, а у них очевидных моментов не было»
Марцел Личка не считает победу «Спартака» над «Динамо» заслуженной.
Красно-белые одержали волевую победу в матче Мир РПЛ благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.
– Абаскаль сказал, что «Спартак» победил заслуженно. Вы можете с ним согласиться?
– Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. У нас было много успешных выходов один на один. Тюкавин в первом тайме имел опасный момент, и во втором убегал один на один с вратарем. Были эпизоды, когда защитники «Спартака» просто спасали.
У «Динамо» было очень много стопроцентных ситуаций. А у «Спартака» очевидных голевых моментов не было. К сожалению, они забили после двух подарков от нас. По игре нам не фартило, – сказал тренер «Динамо».
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
Месси от зависти волосы рвет. На голове у Роналду, а Роналду у Месси.
Игра была равна...
Три косяка, три гола.
пиндец, как же все о чемпионстве заговорили немного прибавив, а на деле....
2. Забили с пенальти ранний гол и ловили Спартак на ошибках, убегая в контратаки. В позиционке особо ничего не показали.
3. Сам же Личка опоздал с заменами.
Ладно я. Могу быть предвзят. Но и Opta и Understat со мной согласны - не было ни одной, кроме пенальти, подаренного Умяровым.
Но... Справедливость всегда на табло. С победой, КБ!!!