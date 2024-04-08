Марцел Личка: «Не согласен, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо, а у них очевидных моментов не было»

Марцел Личка не считает победу «Спартака» над «Динамо» заслуженной.

Красно-белые одержали волевую победу в матче Мир благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

– Абаскаль сказал, что «Спартак» победил заслуженно. Вы можете с ним согласиться?

– Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. У нас было много успешных выходов один на один. Тюкавин в первом тайме имел опасный момент, и во втором убегал один на один с вратарем. Были эпизоды, когда защитники «Спартака» просто спасали.

У «Динамо» было очень много стопроцентных ситуаций. А у «Спартака» очевидных голевых моментов не было. К сожалению, они забили после двух подарков от нас. По игре нам не фартило, – сказал тренер « ».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!