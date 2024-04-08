Марцел Личка: «Не согласен, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо, а у них очевидных моментов не было»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Марцел Личка не считает победу «Спартака» над «Динамо» заслуженной.

Красно-белые одержали волевую победу в матче Мир РПЛ благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

– Абаскаль сказал, что «Спартак» победил заслуженно. Вы можете с ним согласиться?

– Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. У нас было много успешных выходов один на один. Тюкавин в первом тайме имел опасный момент, и во втором убегал один на один с вратарем. Были эпизоды, когда защитники «Спартака» просто спасали.

У «Динамо» было очень много стопроцентных ситуаций. А у «Спартака» очевидных голевых моментов не было. К сожалению, они забили после двух подарков от нас. По игре нам не фартило, – сказал тренер «Динамо».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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53 комментария
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А то Динамо супергол забило.
Месси от зависти волосы рвет. На голове у Роналду, а Роналду у Месси.
Игра была равна...
Три косяка, три гола.
+36
-6
+30
Сам, выпустив Смолова, оставил команду вдесятером
+22
-1
+21
У Динамо было больше моментов, да, но не было какого-то подавляющего преимущества. Так же паршиво играли, как и мы, но побеждает тот, кто меньше ошибается. Динамо ошибалось больше, поэтому и проиграло
+10
-1
+9
что вот толку от твоей хорошей игры - посмотри на таблицу и лучше больше не давай вью никому, пока результат на экране не увидим..
пиндец, как же все о чемпионстве заговорили немного прибавив, а на деле....
+9
-2
+7
Не Спартак победил, а вы - Динамо проиграли. Зачем теперь оправдываться... Приставка "бы" в этом ряде оправданий вообще не канает.
+8
-2
+6
1. Вратарь так то часть команды. Динамо сыграло хорошо: вратарь не ловил мячи, нападающие не могли реализовать 100% моменты. Л - логика.
2. Забили с пенальти ранний гол и ловили Спартак на ошибках, убегая в контратаки. В позиционке особо ничего не показали.
3. Сам же Личка опоздал с заменами.
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+5
Ответ Nomatter
По игре в целом Динамо реально были лучше
За это три очка не дают
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+4
Извините но это всё отговорки и не в коей мере не оправдывают игру а результат на табло и стадион разочарованных болельщиков которые пришли с надеждой поболеть за любимую команду да после такого и Ростова у многих отпадёт желание ходить на стадион
+4
0
+4
Когда Спартак несправедливо проигрывает, играя намного лучше, это никто не замечает. Как только удача повернулась наконец то к Спартаку, тут же все сразу заметили и запричитали, что выиграл незаслуженно :).. Вместо того, чтобы просто констатировать тот факт, что Спартак одержал волевую победу.
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По игре в целом Динамо реально были лучше
+5
-1
+4
Сильно удивлюсь, если Динамо летом нового голкипера не купит
+3
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В поражении виноват лично Личка. Гамалё еле ползал по полю, а он тянул с заменами, когда Спартак поменял пол-состава. А уж выход на замену Смолова - это уже вообще песня. Он бы еще с сигарой вышел :-(
+3
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+3
По-хорошему матч должен был закончиться со счетом 0:0. Но в соревновании Умярова и Лещука в идиотизме победил второй.
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+3
Новый вратарь Динамо точно нужен, а то этот какой то нефартовый.
+2
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Ответ Vatikan
Смолов тащит команду!
На Дно)
+3
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+2
Запиши себе 3 очка в блокнотик. Если бы Спартаку засчитывали очки за игровое преимущество, он бы в чемпионах ходил. Но, увы, в ворота нужно забивать.
+3
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+2
Дерби настоящее было - большинство игроков обеих команд играли на совесть! Умяров "отличился", а затем наступил "бенефис" Лещука... бывает, надо делать выводу тренерам! А матч по накалу и самоотдаче мне понравился! Спартак с победой, Динамо - не унывать :)
+2
0
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"У Динамо было очень много 100% ситуаций"

Ладно я. Могу быть предвзят. Но и Opta и Understat со мной согласны - не было ни одной, кроме пенальти, подаренного Умяровым.
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Если забили больше - значит заслужено)
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Такой матч было невозможно проиграть. Но Динамо делает невозможное. Типичное Динамо
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Ответ Иосиф Сталин
Сильно удивлюсь, если Динамо летом нового голкипера не купит
Шунин один не тянет все матчи, а на замену, как оказывается, нету никого. Конечно Динамо заинтересовано в голкипере толковом. А какой клуб не заинтересован?
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Расстроился Марцел, это понятно. Но все же ему нужно быть требовательнее к себе и к команде. Динамо хорошо прессинговало, катало мяч, ну и на этом все. Кто мешал реализовать хотя бы один момент? Неаккуратно сыграли в атаке, провально в обороне, получите заслуженный 0.
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Ответ Pelerin
"У Динамо было очень много 100% ситуаций" Ладно я. Могу быть предвзят. Но и Opta и Understat со мной согласны - не было ни одной, кроме пенальти, подаренного Умяровым.
Моменты были, спорить глупо. Удар с углового в штангу и добивание, выход Тюкавина 1 в 1, удар Тюкавина с центра. Да и потенциально опасные подходы были.
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Никто не согласен, что СМ был лучше, Марцел. Не слушайте Блаженного Абаскаля.
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Что-то товарища Степашина не слышно, куда он подевался .... ?! Большой фанат динамы.
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без ошибок лещука и умярова обе команды не создали ровным счетом ничего..зато в интервью одни доминаторы)
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Справедливости ради, счёт должен бы быть 2:0, а то и 3:0 в пользу "Динамо". Кривоногие тюкавины и смоловы свои шансы упустили.

Но... Справедливость всегда на табло. С победой, КБ!!!
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Ответ selso99
Сам, выпустив Смолова, оставил команду вдесятером
Смолов тащит команду!
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Ответ selso99
Сам, выпустив Смолова, оставил команду вдесятером
Согласен. Второй год Спартака только из за Смолова, за минуту до этого такой выход испортил, кого из себя возомнил, стал крутить что то ногами перед мячом. Как его вообще выпускают, ну просто ноль)
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Ответ Невский баклан
У Спартака вообще не было игры, только везение и удача.
У Спартака часто бывает игра без голов, что в этом толку?
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