«Реал» считает Винисиуса главной звездой команды и не намерен продавать. Бразилец не будет рассматривать предложения других клубов

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус не собирается уходить из «Реала».

По информации Marca, вингер не рассматривает возможность перехода в другой клуб, а «Мадрид» не собирается продавать бразильца.

23-летний игрок чувствует себя фундаментальной частью команды и не намерен изучать предложения других клубов.

«Реал» же считает Винисиуса главной звездой команды. Чтобы подписать его, покупателям придется выплачивать отступные в размере 1 млрд евро.

В 20 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Винисиус забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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21 комментарий
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1 млрд

Мадрид дрочит шейхов на слабо
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К его игре вопросов нет. Восторг один. Чего не скажешь о поведение
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Его никто и не собирался продавать. Новость ни о чём!
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Футболист хороший. А как человек настолько мерзок, что вызывает только рвотные рефлексы. Определенного рода эталон человеческой мерзости.
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Зачем продавать хозяина Араухи.
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Где то, в Париже, поперхнулся Киллиан, да и Джуд призадумался.
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Винисиус топ-5 игрок в мире последние сезона 3. кто в здравом уме вообще может захотеть его продать?
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