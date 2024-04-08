«Реал» считает Винисиуса главной звездой команды и не намерен продавать. Бразилец не будет рассматривать предложения других клубов
Винисиус не собирается уходить из «Реала».
По информации Marca, вингер не рассматривает возможность перехода в другой клуб, а «Мадрид» не собирается продавать бразильца.
23-летний игрок чувствует себя фундаментальной частью команды и не намерен изучать предложения других клубов.
«Реал» же считает Винисиуса главной звездой команды. Чтобы подписать его, покупателям придется выплачивать отступные в размере 1 млрд евро.
В 20 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Винисиус забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.
Мадрид дрочит шейхов на слабо