Рюдигер о матче с «Сити»: «С нетерпением жду. Клубы, за которые я играл, нельзя сравнивать с «Реалом» – они выигрывали ЛЧ 14 раз, победа здесь всегда важнее всего»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Эрлинг Холанд Футбол

Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник, 9 апреля.

«Я с нетерпением жду противостояния с ним [Эрлингом Холандом]. О таких матчах мечтаешь, приятно быть частью этого. У них [«Манчестер Сити»] много отличных игроков, не только Холанд. Он, безусловно, прекрасный нападающий. С нетерпением жду этой игры, так же, как и любого другого матча.

При всем уважении к другим большим клубам, за которые я играл, я не думаю, что их можно сравнивать с «Реалом». Они выиграли Лигу чемпионов 14 раз.

Победа в Лиге чемпионов здесь всегда важнее всего, необязательно говорить об этом. Конечно, чувствуется давление. Впервые я испытал его на себе в прошлом году.

Вы должны быть готовы идти до конца. Здесь речь идет только о победах, ничья или поражение – просто не вариант», – сказал защитник «Реала».

Немец ранее выступал за «Штутгарт», «Рому» и «Челси».

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6 комментариев
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В УЕФА сидят враги футбола. Показывать одновременно Реал Сити и Арсенал Бавария это преступление против болельщиков
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Думаю весь Мир ждёт от обеих команд яркой игры! В каждой собраны топ игроки. Покажите нам зрелище, достойное колизея!) И пускай победит сильнейший!!!
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Ну свою единственную чашку, Рюдигер так или иначе выиграл в предыдущем клубе
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Ответ Михо
В УЕФА сидят враги футбола. Показывать одновременно Реал Сити и Арсенал Бавария это преступление против болельщиков
Арсенал-Бавария тут явно игра второго плана, как Боруссия-Атлетико на следующий день
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Быстро он забыл, как уверенно прошел Реал в составе Челси и выиграл единственную ЛЧ, а в следующем году на Бернабеу возили Реал, но не прошли дальше в первую очередь из-за нескольких ошибок Мудигера в домашнем матче.
Желаю ему так же не выходить 40 минут со своей половины против Сити, как в прошлом сезоне.
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