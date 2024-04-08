Рюдигер о матче с «Сити»: «С нетерпением жду. Клубы, за которые я играл, нельзя сравнивать с «Реалом» – они выигрывали ЛЧ 14 раз, победа здесь всегда важнее всего»

Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала пройдет во вторник, 9 апреля.

«Я с нетерпением жду противостояния с ним [ ]. О таких матчах мечтаешь, приятно быть частью этого. У них [« »] много отличных игроков, не только Холанд. Он, безусловно, прекрасный нападающий. С нетерпением жду этой игры, так же, как и любого другого матча.

При всем уважении к другим большим клубам, за которые я играл, я не думаю, что их можно сравнивать с « ». Они выиграли Лигу чемпионов 14 раз.

Победа в Лиге чемпионов здесь всегда важнее всего, необязательно говорить об этом. Конечно, чувствуется давление. Впервые я испытал его на себе в прошлом году.

Вы должны быть готовы идти до конца. Здесь речь идет только о победах, ничья или поражение – просто не вариант», – сказал защитник «Реала».

Немец ранее выступал за «Штутгарт», «Рому» и «Челси».