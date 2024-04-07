Матч «Реал» – «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ обслужит француз Летексье, игру «Арсенала» и «Баварии» – швед Нюберг

УЕФА назначил судей на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

« » – « »: судья – , ассистенты – Сириль Мунье, Мехди Рахмуни, четвертый арбитр – Пьер Геллуст, ВАР – Жером Брисар, АВАР – (все – Франция).

« » – «Бавария»: судья – Гленн Нюберг, ассистенты – Махбод Бейги, Андреас Седерквист, четвертый арбитр – Адам Ладебек (все – Швеция), ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (оба – Нидерланды).

Эти встречи состоятся во вторник, 9 апреля. Судейские бригады на матчи «ПСЖ» – «Барселона» и «Атлетико» – «Боруссия» еще не назначены.