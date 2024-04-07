Матч «Реал» – «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ обслужит француз Летексье, игру «Арсенала» и «Баварии» – швед Нюберг
УЕФА назначил судей на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Реал» – «Манчестер Сити»: судья – Франсуа Летексье, ассистенты – Сириль Мунье, Мехди Рахмуни, четвертый арбитр – Пьер Геллуст, ВАР – Жером Брисар, АВАР – Вилли Делажо (все – Франция).
«Арсенал» – «Бавария»: судья – Гленн Нюберг, ассистенты – Махбод Бейги, Андреас Седерквист, четвертый арбитр – Адам Ладебек (все – Швеция), ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (оба – Нидерланды).
Эти встречи состоятся во вторник, 9 апреля. Судейские бригады на матчи «ПСЖ» – «Барселона» и «Атлетико» – «Боруссия» еще не назначены.