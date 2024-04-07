Болельщица выбежала на поле для селфи с Месси во время матча «Интер Майами» и «Колорадо»
Болельщица сфотографировалась с Лионелем Месси во время матча.
«Интер Майами» сыграл вничью с «Колорадо Рэпидс» в 7-м туре МЛС (2:2).
В добавленное ко второму тайму время фанатка клуба из Флориды выбежала на поле, чтобы сделать селфи с Лионелем Месси. Аргентинец был озадачен, но сфотографировался с девушкой.
После этого к болельщице подбежали несколько охранников, в том числе личный телохранитель Месси, и увели ее с поля.
Фото: кадр из трансляции
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