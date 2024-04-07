Болельщица выбежала на поле для селфи с Месси во время матча «Интер Майами» и «Колорадо»

Теги МЛС Колорадо Рэпидс Лионель Месси болельщики Интер Майами Футбол

Болельщица сфотографировалась с Лионелем Месси во время матча.

«Интер Майами» сыграл вничью с «Колорадо Рэпидс» в 7-м туре МЛС (2:2). 

В добавленное ко второму тайму время фанатка клуба из Флориды выбежала на поле, чтобы сделать селфи с Лионелем Месси. Аргентинец был озадачен, но сфотографировался с девушкой.

После этого к болельщице подбежали несколько охранников, в том числе личный телохранитель Месси, и увели ее с поля. 

Фото: кадр из трансляции

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26 комментариев
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Вот как выглядит ригоберка
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+32
Это Климова, Ригобер или Оленька? Поясните, а то я их не различаю.
+21
-8
+13
Вообще-то по телефону она ему показала как Роналду хет-трик забивает.
+13
-4
+9
Ответ Demyan Grachev
Вот как выглядит ригоберка
ты чего, это его мама
+13
-6
+7
Ответ Holy Diver
Это Климова, Ригобер или Оленька? Поясните, а то я их не различаю.
Они обиженные сидят и молча всех минусят)
+21
-14
+7
Ответ Demyan Grachev
Вот как выглядит ригоберка
А Климов в костюме Мопси.
+7
-4
+3
Пишут что Месси на всё требуется мгновение.
Успел ?
+2
0
+2
Помню раньше выбегали голые болельщицы
+1
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Почему в одежде?
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Она ему фото Криштиану Роналду показала
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Скриньте ! В следующем матче в пустыне,тоже кто нибудь выбежит к 🍰
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Селфи. А ведь могла и бритвой по горлу...
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А где тот самый охранник?
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