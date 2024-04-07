Болельщица выбежала на поле для селфи с Месси во время матча «Интер Майами» и «Колорадо»

Болельщица сфотографировалась с Лионелем Месси во время матча.

« » сыграл вничью с « » в 7-м туре (2:2).

В добавленное ко второму тайму время фанатка клуба из Флориды выбежала на поле, чтобы сделать селфи с . Аргентинец был озадачен, но сфотографировался с девушкой.

После этого к болельщице подбежали несколько охранников, в том числе личный телохранитель Месси, и увели ее с поля.

Фото: кадр из трансляции