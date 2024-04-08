Артур о том, как победить «Краснодар»: «Быть умными, играть жестко, не терять контроль»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Артур Гимараэс Спорт-Экспресс Футбол

Артур рассказал, как «Зениту» выиграть у «Краснодара».

Команды встретятся в Краснодаре 13 апреля в рамках 24-го тура Мир РПЛ.

После 22 матчей петербуржцы лидируют в таблице, опережая идущих вторыми «быков» на одно очко.

— Матч с «Краснодаром» – самый важный весной?

— Да, это самая важная игра сезона против команды, которая борется с нами за титул. Поэтому мы должны сыграть на своем уровне, чтобы взять три очка.

— Что нужно сделать для победы?

— Быть умными, играть жестко, не терять контроль. И делать то, что мы делаем в каждом матче: забивать мячи и играть красиво.

— Вендел не сыграет. Что делать без него?

— Так случается. У нас сплоченная и сильная команда. Когда кто-то не может играть, его место занимает другой футболист с похожим набором качеств. Это часть процесса. Мы не боимся, у нас есть подходящие замены, так что сможем показать хорошую игру, – сказал хавбек «Зенита».

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2 комментария
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Матч обещает быть "огненым". Особенно учитывая то, что именно с Краснодаром матчи Зенита становятся украшением сезона. Главное - без травм и судейских "косяков" Жду красивого футбола, а удачи пожелаю команде за которую болею более полувека.
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Матч года, к бабке не ходи
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