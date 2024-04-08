Артур о том, как победить «Краснодар»: «Быть умными, играть жестко, не терять контроль»
Артур рассказал, как «Зениту» выиграть у «Краснодара».
Команды встретятся в Краснодаре 13 апреля в рамках 24-го тура Мир РПЛ.
После 22 матчей петербуржцы лидируют в таблице, опережая идущих вторыми «быков» на одно очко.
— Матч с «Краснодаром» – самый важный весной?
— Да, это самая важная игра сезона против команды, которая борется с нами за титул. Поэтому мы должны сыграть на своем уровне, чтобы взять три очка.
— Что нужно сделать для победы?
— Быть умными, играть жестко, не терять контроль. И делать то, что мы делаем в каждом матче: забивать мячи и играть красиво.
— Вендел не сыграет. Что делать без него?
— Так случается. У нас сплоченная и сильная команда. Когда кто-то не может играть, его место занимает другой футболист с похожим набором качеств. Это часть процесса. Мы не боимся, у нас есть подходящие замены, так что сможем показать хорошую игру, – сказал хавбек «Зенита».