Орлов об игре Артура с «Крыльями»: «Не увидел ни одного прохода. Сделай хотя бы несколько попыток обыграть соперника на фланге! Смещается в центр, отдает ближнему» 

Геннадий Орлов раскритиковал игру Артура с «Крыльями Советов».

« » поделил очки с самарцами (1:1) в 22-м туре Мир .

« забил породистый гол, он все время подавал угловые. Но! Его же выпускают справа, на фланг. Я не увидел ни одного его прохода. Ни одного! Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу? Перед тобой один защитник. Почему же ты не пробуешь? Для меня это пока загадка.

Игорь Корнеев считает, что идеальная позиция для Артура — «десятка»? Хорошо. Но если тебя выпускают справа, сделай хотя бы несколько попыток обыграть соперника на фланге! А так — он смещается в центр, отдает ближнему. Если тренеры не дают ему такого задания, это странно», – сказал комментатор.