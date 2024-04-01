Орлов об игре Артура с «Крыльями»: «Не увидел ни одного прохода. Сделай хотя бы несколько попыток обыграть соперника на фланге! Смещается в центр, отдает ближнему» 

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Артур Гимараэс Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал игру Артура с «Крыльями Советов».

«Зенит» поделил очки с самарцами (1:1) в 22-м туре Мир РПЛ.

«Артур забил породистый гол, он все время подавал угловые. Но! Его же выпускают справа, на фланг. Я не увидел ни одного его прохода. Ни одного! Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу? Перед тобой один защитник. Почему же ты не пробуешь? Для меня это пока загадка. 

Игорь Корнеев считает, что идеальная позиция для Артура — «десятка»? Хорошо. Но если тебя выпускают справа, сделай хотя бы несколько попыток обыграть соперника на фланге! А так — он смещается в центр, отдает ближнему. Если тренеры не дают ему такого задания, это странно», – сказал комментатор.

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9 комментариев
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Артур пока ни о чем совсем.
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Артур - 15 млн. на ветер.
Лучше бы условного Гарре взяли.
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Почему не дать ему матч посидеть, и выпустить Педро? В чём проблема? Он действительно пока очень слабо выглядит. За гол спасибо!
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Отдал - открылся, ну это же просто 🤣
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Если он действительно десятка, то это опять из разряда Дриусси на фланге. С передачами у Артура полный порядок, удар хороший, зачем его на фланге запирать? Вот Педро чистый краек, но тут еще надо как-то это все в лимит вписать, что без Кузяева в центре стало значительно сложнее)
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Артуро и Нино - жил откровенный распил. Медведеву и Ко надо было срочно распили то бабки от Малком, вот и взяли кого на давали. На проверку оба не сильнее Родригао и Мантуана. Просто переполненны состав одинаковыми игроками. Иного смысла в их покупке кроме распил нет.
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Ответ Причёска Бэйла
Артур - 15 млн. на ветер. Лучше бы условного Гарре взяли.
Соглашусь по обоим пунктам
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Ответ Garikus89
Если он действительно десятка, то это опять из разряда Дриусси на фланге. С передачами у Артура полный порядок, удар хороший, зачем его на фланге запирать? Вот Педро чистый краек, но тут еще надо как-то это все в лимит вписать, что без Кузяева в центре стало значительно сложнее)
Затем, что упоротый Семак только в примтивгве навесы с флангов играть уметь. Семак - это второй Черчесов, только ещё и безяйцевый.
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