Венгрия — Швейцария, 15.06.2024, Евро-2024 — прогноз на футбольный матч

15 июня в рамках групповой стадии Евро-2024 сыграют представители квартета А Венгрия — Швейцария. Игра пройдет в Кельне на поле стадиона «Рейн Энерги». Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

Помимо этих команд в группе А представлены Германия и Шотландия. Германия явный фаворит в борьбе за первое место. Венгрия и Шотландия аутсайдеры, несколько больше шансов у Швейцарии.

История противостояний команд насчитывает 46 игр. По общему количеству побед впереди Венгрия 30:11 при 5 ничьих и разнице голов 131:66. Последний раз команды играли в 2017 году в рамках квалификации на ЧМ-2018. Швейцария выиграла оба матча — дома победа 5:2 и в гостях победа 3:2. В рамках Евро сборные не встречались, но играли в квалификации турнира. У Швейцарии домашняя победа 3:0 и гостевая ничья 2:2.

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Рекомендованная ставка: ТМ3, ИТМ1,5 Швейцарии, победа или ничья Венгрии.

Венгрия

Венгерская сборная отобралась на третий подряд чемпионат Европы. В 2020 году команда не одержала ни одной победы и не сумела пробиться в плей-офф. На счету сборной две ничьи и поражение. Турнир 2016 года был удачнее. Венгрия попала в один квартет с Исландией, Португалией и Австрией. На счету команды победа и две ничьи, что позволило занять первое место и пройти в 1/8 финала. В плей-офф Мадьяры попали на Бельгию и проиграли 0:4.

Турнир 2016 года стал первым для команды с 1972. Самый лучший результат Венгрия показала на дебютном для себя чемпионате Европы. В 1964 году команда заняла третье место, проиграв Испании в дополнительное время 1:2 и обыграв Данию 3:1 также в дополнительное время.

На Евро-2024 года Венгрия квалифицировалась напрямую через отборочный турнир. Соперниками в отборе были Сербия, Черногория, Литва и Болгария. На счету команды пять побед и три ничьи. Разница голов 16:7. В итоге Мадьяры финишировали на первом месте. Венгрия стала одной из шести сборных, которые не проиграли в рамках квалификации.

Самые результативные игроки в отборе: Доминик Собослаи 4+4, Барнабаш Варга 4+0, Роланд Шаллаи 2+1, Мартин Адам 2+1, Виллио Орбан 1+1.

Тренирует команду итальянец Марко Росси. Сборную специалист возглавил еще в 2018 году. В составе команды есть футболисты, выступающие в ведущих европейских клубах — Доминик Собослаи в «Ливерпуле», Вилли Орбан и Петер Гулачи в «РБ Лейпциг», Аттила Салаи в «Хоффенхайме».

Швейцария

Красные крестоносцы не играли на чемпионатах Европы до 1996 года. На турнире Евро-96 Швейцария дважды проиграли и один раз сыграла вничью, что не позволило пробиться в плей-офф. В дальнейшем команда пропустила всего два турнира из шести — 2000 и 2012.

С 2016 года сборная улучшает свои результаты в финальной стадии чемпионата Европы. На турнире во Франции команда прошла в плей-офф. Соперниками по группе были Франция, Албания и Румыния. На счету швейцарской сборной победа над Албанией и две ничьи. Как итог второе место и выход в 1/8 финала, где Красные крестоносцы проиграли Польше в серии пенальти, основное время завершилось вничью 1:1.

На Евро-2020 у Швейцарии на групповой стадии ничья, победа и поражение. Соперниками были Италия, Уэльс и Турция. В плей-офф сборная пробилась с третьего места. В 1/8 финала швейцарцы обыграли Францию в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 3:3, причем швейцарцы сравняли счет на 90 минуте. В четвертьфинале Швейцария довела игру с Испанией до серии пенальти, но на этот раз проиграла 1:3.

На турнир в Германию Швейцария квалифицировалась со второго места в отборочной группе. Соперниками по квалификации были Румыния, Израиль, Беларусь, Косово и Андорра. На счету красных крестоносцев четыре победы, пять ничьих и одно поражение. Разница голов 22:11.

Самые результативные игроки в отборочном цикле: Зеки Амдуни 6+0, Джердан Шакири 3+3, Рубен Варгас 3+2, Гранит Джака 2+2, Ремо Фройлер 2+2.

С 2021 года сборную тренирует экс-наставник московского «Спартака» Мурат Якин. В составе сборной есть игроки, которые играли или играют на топ-уровне. В их число входят Джердан Шакири, Гранит Джака, которые имеют богатый опыт игры в АПЛ, голкипер Ян Зоммер. Интересно посмотреть, как сыграет экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер, который провел всего один матч в отборочном цикле. Есть в сборной и новые имена. Ярко себя проявляется форвард «Бернли» Зеки Амдуни. Конкуренцию в нападении ему составит Ноа Окафор из «Милана».

Коэффициенты букмекеров на матч Евро 2024 Венгрия — Швейцария

На апрель 2024 букмекерская контора BetBoom предлагает следующие коэффициенты на матч:

победа Венгрии — 3,38;

ничья — 3,43;

победа Швейцарии — 2,19;

выход в 1/8 финала Венгрии — 1,65;

выход в 1/8 финала Швейцарии — 1,52;

победа в группе Венгрии — 7,50;

победа в группе Швейцарии — 6,50.

Обе сборные прогрессируют и с каждым турниром улучшают результаты. Венгрия без особых проблем прошла стадию квалификации, при этом ни разу не проиграла. У Швейцарии были проблемы в отборе. Уровень соперником в квалификации был примерно на одном уровне.

Команды попали в одну группу с хозяйкой турнира, поэтому права на ошибку у них нет. В финальной стадии турнира швейцарцы в 7 из 9 играх не забивали более гола. Для ставки на матч можно выбрать ИТМ1,5 Швейцарии и победу или ничью Венгрии.

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