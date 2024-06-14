сборная Венгрии – Сборная Швейцарии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 15 июня
В субботу, 15 июня, сыграют сборная Венгрии и сборная Швейцарии в 1 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «РайнЭнергиШтадион» в Кельне.
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Венгрии – сборная Швейцарии
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
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