Олимпиакос – Фенербахче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 11 апреля

Теги Фенербахче Олимпиакос Лига конференций УЕФА Футбол

В четверг, 11 апреля, сыграют Олимпиакос и Фенербахче в первом матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Олимпиакос – Фенербахче

  • Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Олимпиакос – Фенербахче

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