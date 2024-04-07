Олимпиакос – Фенербахче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 11 апреля
В четверг, 11 апреля, сыграют Олимпиакос и Фенербахче в первом матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Олимпиакос – Фенербахче
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Олимпиакос – Фенербахче
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