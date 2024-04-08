Педро не чувствует себя звездой: «Нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод. Есть куда расти» 

Педро заявил, что не чувствует себя звездой.

У 18-летнего хавбека три гола в двух последних матчах за « ».

— После матча со «Спартаком» о тебе начали говорить особенно громко. Что для тебя это значит?

— Благодаря Богу я смог провести отличную игру. У меня были ожидания и по матчу с «Балтикой» и, слава Богу, я снова смог забить. Теперь нам нужно продолжать в том же духе, не останавливаться на достигнутом в следующих матчах.

— Ты чувствуешь себя звездой?

— Нет, совсем нет! Вся команда очень сильна, здесь собраны прекрасные игроки. Мне нужно сохранять голову холодной, потому что я еще очень молод, и мне есть над чем работать и куда расти, – сказал .