Педро не чувствует себя звездой: «Нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод. Есть куда расти»
Педро заявил, что не чувствует себя звездой.
У 18-летнего хавбека три гола в двух последних матчах за «Зенит».
— После матча со «Спартаком» о тебе начали говорить особенно громко. Что для тебя это значит?
— Благодаря Богу я смог провести отличную игру. У меня были ожидания и по матчу с «Балтикой» и, слава Богу, я снова смог забить. Теперь нам нужно продолжать в том же духе, не останавливаться на достигнутом в следующих матчах.
— Ты чувствуешь себя звездой?
— Нет, совсем нет! Вся команда очень сильна, здесь собраны прекрасные игроки. Мне нужно сохранять голову холодной, потому что я еще очень молод, и мне есть над чем работать и куда расти, – сказал Педро.