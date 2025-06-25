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  • Сергей Ташуев: «Дайте российским тренерам поработать в топ-клубах! Николичу что-то не понравилось – он уехал. Мы если работаем, то от души. Советская школа была одной из сильнейших»
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Сергей Ташуев: «Дайте российским тренерам поработать в топ-клубах! Николичу что-то не понравилось – он уехал. Мы если работаем, то от души. Советская школа была одной из сильнейших»

Сергей Ташуев хочет, чтобы в топ-клубах Мир РПЛ работали российские тренеры.

«У нас хорошие российские специалисты. Надо, чтобы наши мозги работали в командах. Мы более продуктивны в плане одержимости к работе. Дайте российским специалистам поработать в топовых клубах! Почему не даете?  

Вот взять Николича, которому дали дорогу, а он уехал. Вот это не одержимость. Ему что-то не понравилось, надоело – он уехал. Это неправильно. Мы воспитаны по-другому, более терпеливые, готовы работать в долгую. Если мы работаем, то мы работаем от души. Советская школа тренеров была одной из сильнейших в мире. Но сейчас российским тренерам зачастую не дают возможности работать в топ-клубе. 

Мое мнение, что серьезный клуб должен придерживаться линии целевой особенности. Как «Краснодар». Я показал Сергею Галицкому стиль атакующего футбола, что это возможно, а он до сих пор его придерживается.

Это касается и «Спартака», у которого огромная армия болельщиков, они должны играть более креативно и интересно, с комбинационными штучками. При Станковиче не тот футбол, который был при Романцеве и Бескове, но его и привить тяжело. Но у команды должен быть спартаковский стиль», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoДеян Станкович
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoМарко Николич
logoСергей Ташуев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКонстантин Бесков
logoОлег Романцев
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