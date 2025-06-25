Слуцкий после 3:0 с «Тяньцзинем»: «Мы полностью контролировали игру, были моменты и при 2:0. Сейчас претендентов на титул значительно больше»

Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Тяньцзинем» (3:0).

Команды встречались в 15-м туре Суперлиги Китая. На 42-й минуте Чхан Шиничхи открыл счет в матче, на 4-й добавленной минуте Цзян Шэнлун удвоил преимущество хозяев. На 5-й компенсированной минуте ко второму тайму Андре Луис сделал счет разгромным.

Это первая крупная победа команды Леонида Слуцкого за три матча – до этого обыграли «Порт» в 1/8 финала Кубка Китая (3:2) и уступили «Шэньчжэню» в чемпионате (1:3). «Шанхай» одержал пять побед в последних шести матчах, единственная потеря очков – против «Шэньчжэня».

После 15 туров Суперлиги Китая «Шанхай» Слуцкого идет вторым, уступая «Бэйцзин Гоань» по дополнительным показателям.

Леонид Слуцкий считает, что его команда заслужила победу.

«Сегодня мы полностью контролировали игру. У нас были хорошие моменты и при счете 2:0, во втором тайме мы сыграли спокойнее. В конце концов мы только три дня назад провели дерби. В конце матча мы больше играли на контр-атаках, думаю, что мы заслужили эту победу.

По сравнению с прошлым сезоном количество претендентов на чемпионство значительно увеличилось, конкуренция стала более жесткой. В то же время травмы у каждой команды повлияли на текущие расклады в таблице. Мы тоже потерпели несколько очень болезненных неудач в первой половине сезона.

Например, я не забуду домашнюю ничью с «Гоанем» или выездное поражение от «Шэньчжэня». Конечно, проблемы есть не только у нас, но мы обязательно сделаем все возможное для достижения цели», – заявил главный тренер «Шанхай» Шэньхуа.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 29 июня сыграет в гостях с «Чанчунем». Ближайший топ-соперник – «Бэйцзин Гоань» 19 июля на выезде, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.