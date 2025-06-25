«Комо» сделал предложение Морате. Форвард согласился перейти, «Милан» и «Галатасарай» могут расторгнуть аренду

Альваро Мората согласился перейти в «Комо».

Клуб официально направил 32-летнему нападающему предложение о подписании контракта, сообщает Фабрицио Романо.

Футболист, выступающий за «Галатасарай » на правах аренды из «Милана », дал согласие на переход. Он планирует покинуть турецкий клуб. Ожидается, что скоро состоятся переговоры между миланцами и «Галатасараем» о расторжении аренды.

В «Комо» ждут возможности провести переговоры с «россонери».

Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .