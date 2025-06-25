«Комо» сделал предложение Морате. Форвард согласился перейти, «Милан» и «Галатасарай» могут расторгнуть аренду
Альваро Мората согласился перейти в «Комо».
Клуб официально направил 32-летнему нападающему предложение о подписании контракта, сообщает Фабрицио Романо.
Футболист, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды из «Милана», дал согласие на переход. Он планирует покинуть турецкий клуб. Ожидается, что скоро состоятся переговоры между миланцами и «Галатасараем» о расторжении аренды.
В «Комо» ждут возможности провести переговоры с «россонери».
Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Ювентус
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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