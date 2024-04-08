Максименко о 2:1 с «Динамо»: «Спартаку» повезло, грубо говоря. Проигрывали почти весь матч – и два таких момента» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Максименко Футбол

Александр Максименко оценил победу над «Динамо» (2:1) в Мир РПЛ.

«Тяжелая игра. И морально, и физически. Проигрывали почти всю игру – и два таких момента. Не знаю, даже не момента, наверное. Но, грубо говоря, нам повезло, и мы воспользовались осечкой. Поэтому выиграли. 

Мы довольны победой однозначно. Но не стоит расслабляться, все-таки игра уже скоро», — сказал голкипер «Спартака».

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5 комментариев
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точнее и не скажешь
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Спартак чемпион
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Макс адекватно оценил игру. "Нам повезло". Представляю что Лещук бы сказал, была бы ситуация наоборот🤦‍♂️
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Везёт тому кто везёт, выиграли на характере
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Хоть один правду сказал.
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