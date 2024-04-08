Максименко о 2:1 с «Динамо»: «Спартаку» повезло, грубо говоря. Проигрывали почти весь матч – и два таких момента» 

Александр Максименко оценил победу над «Динамо» (2:1) в Мир РПЛ.

«Тяжелая игра. И морально, и физически. Проигрывали почти всю игру – и два таких момента. Не знаю, даже не момента, наверное. Но, грубо говоря, нам повезло, и мы воспользовались осечкой. Поэтому выиграли.

Мы довольны победой однозначно. Но не стоит расслабляться, все-таки игра уже скоро», — сказал голкипер « ».

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