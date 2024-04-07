«Ювентус» получил принципиальное согласие тренера «Болоньи» Мотты (Calciomercato)

Теги Милан Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Тиаго Мотта серия А Италия Болонья Массимилиано Аллегри Футбол

Новым главным тренером «Ювентуса» может стать Тиаго Мотта.

По данным Calciomercato, если не произойдет ничего неожиданного, Массимилиано Аллегри покинет клуб летом.

Спортивный директор Кристиано Джунтоли на протяжении нескольких недель контактирует с представителями Мотты, возглавляющего «Болонью».

Утверждается, что в переговорах достигнут прогресс: сторона тренера дала принципиальное согласие на работу в «Ювентусе».

На бывшего полузащитника сборной Италии также претендуют «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

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22 комментария
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Хуже нынешнего Аллегри быть не может, можно даже Григоряну дать шансик
+9
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+9
Странное решение для туринцев. Мотте надо поработать со средней командой, наподобие фиорентины, но никак не с Юве, который вроде как каждый год метит на чемпионство. В Болонье он конечно проделал хорошую работу, но вот лично у меня нет ожиданий, что сейчас ему надо идти в Юве. Если это произойдет, думаю через полгода его уволят. Вот такое мое диванное мнение
+7
0
+7
Держим пальцы крестиком
+6
-1
+5
Ответ Evgeny Trifonov
Хуже нынешнего Аллегри быть не может, можно даже Григоряну дать шансик
Мостовой: и тут мой выход
+5
0
+5
Макс, моттай отсюда
+3
0
+3
А хорошего тренера нельзя было пригласить?
+4
-1
+3
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Странное решение для туринцев. Мотте надо поработать со средней командой, наподобие фиорентины, но никак не с Юве, который вроде как каждый год метит на чемпионство. В Болонье он конечно проделал хорошую работу, но вот лично у меня нет ожиданий, что сейчас ему надо идти в Юве. Если это произойдет, думаю через полгода его уволят. Вот такое мое диванное мнение
Вот тоже самое почему-то в голове. Что из этого ни для клуба ни для Мотты ничего хорошего не выйдет
+2
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+2
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Странное решение для туринцев. Мотте надо поработать со средней командой, наподобие фиорентины, но никак не с Юве, который вроде как каждый год метит на чемпионство. В Болонье он конечно проделал хорошую работу, но вот лично у меня нет ожиданий, что сейчас ему надо идти в Юве. Если это произойдет, думаю через полгода его уволят. Вот такое мое диванное мнение
Как раз сейчас ему и надо в Юве, поскольку от Болоньи отличий мало, т.е. нет звёзд вроде Криштивантуса, которые могли бы выделываться, и ломать тренеру все идеи. Если сумел правильно организовать игроков Болоньи, то и молодых игроков Ювентуса организует, в 4-ку должны будут попасть. О чемпионстве вряд ли пару лет стоит думать, Интер далеко вперёд уплыл. Основной плюс - болельщики начнут смотреть матчи команды.
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Ответ Topar Topovic
Аллегри в Ливерпуль Хуже не будет Руководство терпит 2 годнее безразличие кепкаря так что победы 1:0 уж лучше чем тиктокерские 2:2 упускаю по 20 моментов
Боюсь представить, в какие команды вы бы отправили остальных главных героев этого сезона Хага, Тухеля и Хави)
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Ответ Topar Topovic
Аллегри в Ливерпуль Хуже не будет Руководство терпит 2 годнее безразличие кепкаря так что победы 1:0 уж лучше чем тиктокерские 2:2 упускаю по 20 моментов
ахахах
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Ответ Mister19 Mister19
почему не Зидан?
Потому что ему нафиг не нужен Ювентус без ресурсов. Он будет ждать сборную Францию с их золотым поколением
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Странное решение для туринцев. Мотте надо поработать со средней командой, наподобие фиорентины, но никак не с Юве, который вроде как каждый год метит на чемпионство. В Болонье он конечно проделал хорошую работу, но вот лично у меня нет ожиданий, что сейчас ему надо идти в Юве. Если это произойдет, думаю через полгода его уволят. Вот такое мое диванное мнение
Конте до Ювентуса тоже работал в Сьенах
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Странное решение для туринцев. Мотте надо поработать со средней командой, наподобие фиорентины, но никак не с Юве, который вроде как каждый год метит на чемпионство. В Болонье он конечно проделал хорошую работу, но вот лично у меня нет ожиданий, что сейчас ему надо идти в Юве. Если это произойдет, думаю через полгода его уволят. Вот такое мое диванное мнение
Тоже есть сомнения, что он готов возглавить топ клуб. Болонью он строил почти 2 года и по прежнему есть проблемы с позиционной атакой. Очень многое в этом аспекте маскирует Зиркзее, но есть сомнения, что на более высоком уровне это будет работать
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почему не Зидан?
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А мне вот кажется, что решения он такого еще не принял ))
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Да там пол состава надо будет перешерстить. Мотте самое место в Милане или в Наполи, но никак не в Юве

Только репутацию на 0 свести
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больше радуюсь не приходу Мотты, а то что Максимка наконец уйдет. ну и бабло на трансферы под Мотту уже будут в это ТО. кароч, все только начинается
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И Ювентус и МЮ сейчас не в самой лучшей форме.
Но бабла отсыпят значительно больше в МЮ.
Хотя знание чемпионата Италии - это большой плюс.
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Тренер это полбеды Юве. Состав тоже надо обновлять, если хотят по-настоящему угнаться за Интером
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Уххх! Кто угодно, кроме Аллигатора!
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Обеими руками ЗА, только бы правдой оказалось!
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