«Ювентус» получил принципиальное согласие тренера «Болоньи» Мотты (Calciomercato)
Новым главным тренером «Ювентуса» может стать Тиаго Мотта.
По данным Calciomercato, если не произойдет ничего неожиданного, Массимилиано Аллегри покинет клуб летом.
Спортивный директор Кристиано Джунтоли на протяжении нескольких недель контактирует с представителями Мотты, возглавляющего «Болонью».
Утверждается, что в переговорах достигнут прогресс: сторона тренера дала принципиальное согласие на работу в «Ювентусе».
На бывшего полузащитника сборной Италии также претендуют «Милан» и «Манчестер Юнайтед».
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Но бабла отсыпят значительно больше в МЮ.
Хотя знание чемпионата Италии - это большой плюс.