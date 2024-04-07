«Ювентус» получил принципиальное согласие тренера «Болоньи» Мотты (Calciomercato)

Новым главным тренером «Ювентуса» может стать Тиаго Мотта.

По данным Calciomercato, если не произойдет ничего неожиданного, покинет клуб летом.

Спортивный директор Кристиано Джунтоли на протяжении нескольких недель контактирует с представителями , возглавляющего «Болонью».

Утверждается, что в переговорах достигнут прогресс: сторона тренера дала принципиальное согласие на работу в « ».

На бывшего полузащитника сборной Италии также претендуют « » и « ».