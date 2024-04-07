Нолито: «Холанд – лучший нападающий мира, Мбаппе играет на фланге»

Нолито считает Эрлинга Холанда лучшим нападающим мира.

– Вы носили «девятку» в «Сити», теперь ее носит .

– Ну, по сравнению с Холандом я просто ноль (смеется).

Он лучший нападающий в мире, потому что, на мой взгляд, играет на фланге, – сказал бывший игрок « » .

Матерацци о Мбаппе и Холанде: «Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. Выберу Килиана – он уже чемпион Франции и мира, играет больше на команду, забивал в очень важных матчах»