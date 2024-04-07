Нолито: «Холанд – лучший нападающий мира, Мбаппе играет на фланге»
Нолито считает Эрлинга Холанда лучшим нападающим мира.
– Вы носили «девятку» в «Сити», теперь ее носит Холанд.
– Ну, по сравнению с Холандом я просто ноль (смеется).
Он лучший нападающий в мире, потому что, на мой взгляд, Мбаппе играет на фланге, – сказал бывший игрок «Сити» Нолито.
Матерацци о Мбаппе и Холанде: «Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. Выберу Килиана – он уже чемпион Франции и мира, играет больше на команду, забивал в очень важных матчах»
А Мбаппе может взять игру на себя, как например в финале ЧМ-2022 где он забил 3 гола( из трех).
Прошлый сезон он на пределе доиграл
В Сити у него конский объем работы
Есть кому вытаскивать матчи
Но с ним конечно веселее на поле