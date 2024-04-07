Нолито: «Холанд – лучший нападающий мира, Мбаппе играет на фланге»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Нолито Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Нолито считает Эрлинга Холанда лучшим нападающим мира.

– Вы носили «девятку» в «Сити», теперь ее носит Холанд.

– Ну, по сравнению с Холандом я просто ноль (смеется).

Он лучший нападающий в мире, потому что, на мой взгляд, Мбаппе играет на фланге, – сказал бывший игрок «Сити» Нолито.

Матерацци о Мбаппе и Холанде: «Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. Выберу Килиана – он уже чемпион Франции и мира, играет больше на команду, забивал в очень важных матчах»

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28 комментариев
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Мбаппе на две головы выше Хохланда. Финал ЧМ все видели, как и игру Ман Сити с Арсеналом
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-10
+17
Ответ Rad0
Мбаппе на две головы выше Хохланда. Финал ЧМ все видели, как и игру Ман Сити с Арсеналом
Может потому что Норвегия не играла в финале ? Также как и Мбапе не играл с Арсеналом
+14
-7
+7
Хааланд даже 30-летнему Кейну уступает, не говоря уже о черепахене
+9
-3
+6
Ответ Андрей Федоров
Может потому что Норвегия не играла в финале ? Также как и Мбапе не играл с Арсеналом
К тому же, Арсенал защищался в 6-7 человек, но это никого не волнует.
+6
-3
+3
О чом вообще можно говорить? Чм мбапе затащил пассажиром, а когда был главной звездой-отлетел от Лео. Треблы не делал, лч не брал. Такой веретенников на самом деле
+4
-2
+2
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
39-летний Роналду уже с метра по пустым воротам в важных матчах не попадает. Не смеши.
+5
-3
+2
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Холланд в важных матчах сдувается.
А Мбаппе может взять игру на себя, как например в финале ЧМ-2022 где он забил 3 гола( из трех).
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Ответ Topar Topovic
Мбаппе чемп мира,хеттрик Барселоне,побил все рекорды в лиге 1 А кто такой Холланд?
В Лиге 1 он мало что побил .. Только в ПСЖ.. Играя в самом сильном клубе во Франции - до сих пор 0 ЗБ..
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Ответ Любезный Коссутий
Сити не нужен Хааланд для титулов и рекордов. для этого Сити нужен КДБ
КДБ судя по всему не так много осталось на высоком уровне играть
Прошлый сезон он на пределе доиграл
В Сити у него конский объем работы
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Ответ Любезный Коссутий
в том-то и дело. он главный тацер и творец успеха Сити, практически с самого прихода Гвардиолы
Команда умеет и без него играть
Есть кому вытаскивать матчи
Но с ним конечно веселее на поле
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Холланд в важных матчах сдувается. А Мбаппе может взять игру на себя, как например в финале ЧМ-2022 где он забил 3 гола( из трех).
Не смущает тот факт, что два гола из трёх с пенальти?
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Ответ Мохнатый55
Не смущает тот факт, что два гола из трёх с пенальти?
А кто эти пенальти заработал ?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А кто эти пенальти заработал ?
Первый Коло-Муани, второй пенальти довольно случайный.
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