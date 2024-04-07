Шченсны завершит карьеру в сборной Польши после Евро: «Нет смысла начинать цикл перед ЧМ, если я все равно его не закончу»

Теги Ювентус серия А Италия Сборная Польши по футболу Войчех Шченсны Лига наций УЕФА Евро-2024 Футбол

Войчех Шченсны заявил, что закончит карьеру в сборной Польши после Евро-2024.

«Да, можно сказать, что я закончу [со сборной] после Евро-2024. Вряд ли после чемпионата Европы что-то еще будет. Никто не пытался убедить меня изменить решение.

Моя семья знает о моих планах, они понимают, что это естественный порядок вещей. Нет смысла начинать новый цикл подготовки к чемпионату мира, если я все равно его не закончу.

Оставаться в сборной ради нескольких матчей Лиги наций? Думаю, лучше дать шанс другим», – сказал 33-летний вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Шченсны в интервью Foot Truck.

Войчех выступает за Польшу с 2009 года. Он провел 81 матч (34 – на ноль) и пропустил 77 голов.

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7 комментариев
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Ответ rigobersong
И только умалишенный 41 летний Португалец поедет на ЧМ, будет водить хороводы вокруг судей, просить пенальти и если его оставят в запасе, дать команду сестрам устроить атаку на тренера через инстаграм:))
Португальцам виднее, кого они хотят видеть в составе. По потенциалу сборная одна из самых укомплектованных в мире. Если Роналду будет работать на команду как Жиру в сб. Франции, т.е, скидывать на Леау , Жоту или Бернарду , то и пользы будет немало. Если отбросить все недостатки Роналду, в плане физики он вполне ещё хорош и может выполнять установки. Но проблема не в этом, а в том, что Роналду видет себя в другой роли.
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Ответ rigobersong
И только умалишенный 41 летний Португалец поедет на ЧМ, будет водить хороводы вокруг судей, просить пенальти и если его оставят в запасе, дать команду сестрам устроить атаку на тренера через инстаграм:))
Мартинесу нужно пытаться извлечь из Роналду максимальную пользу для игры команды, чтобы это покрыло его недостатки. Потому что ему придётся ставит его в основу.
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Ответ Синий туман
Накинули пару лишних годков португальцу.
Ну если бы ты еще читать умел:))
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Ответ arajanarm
Для поляков не проблема, у них много вратарей есть
Как это не проблема, по мне так это все проблема, когда уходит первый вратарь
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