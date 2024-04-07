Шченсны завершит карьеру в сборной Польши после Евро: «Нет смысла начинать цикл перед ЧМ, если я все равно его не закончу»

Войчех Шченсны заявил, что закончит карьеру в сборной Польши после Евро-2024.

«Да, можно сказать, что я закончу [со сборной] после . Вряд ли после чемпионата Европы что-то еще будет. Никто не пытался убедить меня изменить решение.

Моя семья знает о моих планах, они понимают, что это естественный порядок вещей. Нет смысла начинать новый цикл подготовки к чемпионату мира, если я все равно его не закончу.

Оставаться в сборной ради нескольких матчей ? Думаю, лучше дать шанс другим», – сказал 33-летний вратарь « » и сборной Польши Шченсны в интервью Foot Truck.

выступает за Польшу с 2009 года. Он провел 81 матч (34 – на ноль) и пропустил 77 голов.