Тен Хаг о шансах «МЮ» на попадание в ЛЧ: «Мы потеряли 5 очков в добавленное время – это стоит очень дорого. Вы увидите, что у нас есть характер»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на выход в Лигу чемпионов.

На данный момент манкунианцы набрали 48 очков и находятся на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Отставание от четвертой позиции, позволяющей сыграть в Лиге чемпионов, составляет 11 баллов.

– Должна ли команда играть идеально, чтобы попасть в Лигу чемпионов?

– Да. Я уже говорил это раньше.

Мы потеряли пять очков в добавленное время на этой неделе – это стоит очень дорого. Ценность очков увеличивается, потому что игр остается не так много, и мы понимаем это.

Нам нужно догонять, и сейчас мы отстаем на достаточное количество очков, поэтому будет сложно.

Но мы продолжим бороться, и я уверен, вы увидите, что у нашей команды есть характер, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

21 комментарий
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Лучше бы посчитал, сколько раз МЮ брал очки там, где не должен был, благодаря чему и держится ещё в 6 АПЛ
+23
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+21
Ответ Акер
Лучше бы посчитал, сколько раз МЮ брал очки там, где не должен был, благодаря чему и держится ещё в 6 АПЛ
+, там список неплохой за сезон набирается, как минимум: Астон Вилла, Вулвер, Фулхем, Брентфорд
+16
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+16
Если бы не отскоки твои, то мы сейчас за выживание с Лутоном боролись бы!
+14
-1
+13
При всем уважении, но МЮ на первом месте по допущенным ударам по своим воротам среди всех команд топ 5 лиг. То что команда на 6 строчке в АПЛ с такой статой это уже чудо
+5
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+5
Больше всего в жизни я не люблю мошенников и аферистов. Сам попадал в их капканы, попадали знакомые. Так вот Тен Хаг мне максимально напоминает афериста своими речами после поражений и некоторыми после побед.
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+3
В идеале его нужно снимать летом и команду к сезону должен готовить новый тренер.
+3
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Походу Тен Хааг даже если 5:0 влетит условному Лутону, раскажет какой игра была замечательная в плане набивания шишек и получения опыта работы над ошибками,непробиваемый оптимист)
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Ответ Lenar Khayrullin
В идеале его нужно снимать летом и команду к сезону должен готовить новый тренер.
Это плохая идея( И все начнется по новой
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Какие 5 очков за 5 дней? Мб напомнить про лигу чемпионов или про матчи, где после забитого гола сразу пропускали? Менталитет прививает тренер, Тен Хаг слабый, поэтому его команда и теряет концентрацию, вспомнить даже Аякс Тоттенхэм
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Ответ Jan Paskel
Хагги-тайм
Хаггис-тайм, судя по результатам
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У него в МЮ блат , другого объяснения почему он до сих пор руководит командой нет
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11 очков от Астон Виллы МЮ в жизни не отыграет, МЮ не будет в ЛЧ на следующий сезон это 100% ☝️
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Есть.. чем потресть)
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лысыго шарлатана надо выпнуть вместе с пешеходом, циркулем, бревнами, чистку масштабную, так как нет команды нет игры, за клуб не играют не бьются!
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Если команда с минусовой разницей пройдет в ЛЧ, это будет еще один рекорд ТХ. (Кстати: вероятность не нулевая.)
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Моя любимая поговорка. На словах я Лев Толстой а на деле ... Простой !
Разговорился то как
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Хагги вагги
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Мы хотим у тебя характер увидеть. Прими ответственное решение.
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Хагги-тайм
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Голландская мафия
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