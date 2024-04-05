Тен Хаг о шансах «МЮ» на попадание в ЛЧ: «Мы потеряли 5 очков в добавленное время – это стоит очень дорого. Вы увидите, что у нас есть характер»

Эрик тен Хаг высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на выход в Лигу чемпионов.

На данный момент манкунианцы набрали 48 очков и находятся на шестой строчке в турнирной таблице .

Отставание от четвертой позиции, позволяющей сыграть в , составляет 11 баллов.

– Должна ли команда играть идеально, чтобы попасть в Лигу чемпионов?

– Да. Я уже говорил это раньше.

Мы потеряли пять очков в добавленное время на этой неделе – это стоит очень дорого. Ценность очков увеличивается, потому что игр остается не так много, и мы понимаем это.

Нам нужно догонять, и сейчас мы отстаем на достаточное количество очков, поэтому будет сложно.

Но мы продолжим бороться, и я уверен, вы увидите, что у нашей команды есть характер, – сказал главный тренер « » .