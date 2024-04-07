«Ливерпуль» выиграл 1 из 5 последних матчей с «МЮ». В этом сезоне – 2 ничьих и победа команды тен Хага в Кубке Англии
«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл «Ливерпулю» в текущем сезоне.
Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла с «красными» вничью в 32-м туре АПЛ – 2:2.
Ранее манкунианцы одолели мерсисайдцев в Кубке Англии (4:3) и разделили с ними очки в чемпионате (0:0).
В последний раз «Ливерпуль» обыгрывал «МЮ» 5 марта 2023 года – 7:0. За пять последних встреч команд это единственная победа команды Юргена Клоппа.
Травма Мактоминея - 57-я для МЮ в этом сезоне. Состав на матч с Ливерпулем - 26-ой вариант расстановки 4-ки защитников в этом сезоне)))
И как тут стабильно не пропускать
Пропустить 2 гола из 28 ударов. Что это, если не доминирование???
1. Не проиграть Ливерпулю
2. Попасть в топ4
Вот АПЛ, вот качели )