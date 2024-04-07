«Ливерпуль» выиграл 1 из 5 последних матчей с «МЮ». В этом сезоне – 2 ничьих и победа команды тен Хага в Кубке Англии

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл «Ливерпулю» в текущем сезоне.

Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла с «красными» вничью в 32-м туре АПЛ – 2:2.

Ранее манкунианцы одолели мерсисайдцев в Кубке Англии (4:3) и разделили с ними очки в чемпионате (0:0).

В последний раз «Ливерпуль» обыгрывал «МЮ» 5 марта 2023 года – 7:0. За пять последних встреч команд это единственная победа команды Юргена Клоппа.

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32 комментария
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Ответ sema mixajlov
Цели МЮ на сезон: 1. Не проиграть Ливерпулю 2. Попасть в топ4
Везде теперь вставлять это будешь?
+28
-3
+25
И чисто поржать:
Травма Мактоминея - 57-я для МЮ в этом сезоне. Состав на матч с Ливерпулем - 26-ой вариант расстановки 4-ки защитников в этом сезоне)))
И как тут стабильно не пропускать
+26
-1
+25
Хага надо по горячим следам продлевать.
Пропустить 2 гола из 28 ударов. Что это, если не доминирование???
+14
-8
+6
Ответ свисток батурина
Клопп главный шарлатан в истории футбола единственное что он умеет это прыгать на бровке
А зубами елозить? 😄
+7
-1
+6
Цели МЮ на сезон:
1. Не проиграть Ливерпулю
2. Попасть в топ4
+23
-17
+6
Ответ kaka10
Травмы ведь только у МЮ, другие команды весь сезон одним составом играют. Да и в принципе травмы в футболе это большая редкость
А кто ещё почти каждый матч меняет 4ку защитников? Из топ 6?
+5
0
+5
Ответ PIT-BUL
И чисто поржать: Травма Мактоминея - 57-я для МЮ в этом сезоне. Состав на матч с Ливерпулем - 26-ой вариант расстановки 4-ки защитников в этом сезоне))) И как тут стабильно не пропускать
Добавь еще что за сезон было 12 разных пар центральных защитников
+5
0
+5
А 7хаг то хозяин клоппа получается.только однажды проиграл но эпично
+5
-1
+4
Портовик судейское позорище, ничего удивительного
+8
-4
+4
Ответ munkz
Хозяин Клоппа. Приплюсуйте сюда 4-0 в предсезонке и получите 3-2-1 баланс встреч ЭТХ против Ливерпуля.
да ну, еще предсезонные матчи всерьез воспринимать
+4
0
+4
Ответ sema mixajlov
Цели МЮ на сезон: 1. Не проиграть Ливерпулю 2. Попасть в топ4
а ведь относ недавно было всё наоборот :)
Вот АПЛ, вот качели )
+2
0
+2
Юрген Клопп - великий тренер с одной чашкой АПЛ за 9 лет
+5
-4
+1
Хозяин Ливерпуля 😎😄
+4
-3
+1
Ответ Topar Topovic
Тиктокерская статистика Главное-трофеи
Ну по трофеям у Тен Хаага и Клоппа 1-1
0
0
0
Ответ PIT-BUL
А кто ещё почти каждый матч меняет 4ку защитников? Из топ 6?
да кому ты и что объясняешь) человек привык фармить плюсики на МЮ на своих убогих, заезженных шуточках. Он на ветках Милана с такой частотой не бывает, как на ветках МЮ.
0
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Ответ свисток батурина
Клопп главный шарлатан в истории футбола единственное что он умеет это прыгать на бровке
А кто тогда Поч и Тенхааг?Клопп хоть трофеев выиграл
0
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Ответ kaka10
Хага надо по горячим следам продлевать. Пропустить 2 гола из 28 ударов. Что это, если не доминирование???
🤡🧯🤣
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Ответ sema mixajlov
Цели МЮ на сезон: 1. Не проиграть Ливерпулю 2. Попасть в топ4
Хлопнуть Ливер и остаться в вышке.
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Траблы с реализацией именно с МЮ, вообще непонятно
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Без пенальти у Ливерпуля 27 ударов. Этот единственный гол пропустили после стандарта. Везение это или мастерство я запутался
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какой то жуткий дисбаланс
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Наш Маню на классе лишил Ливерпуль долгожданного квадрупла)
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