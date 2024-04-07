«Ливерпуль» выиграл 1 из 5 последних матчей с «МЮ». В этом сезоне – 2 ничьих и победа команды тен Хага в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл «Ливерпулю» в текущем сезоне.

Команда Эрика тен сегодня сыграла с «красными» вничью в 32-м туре – 2:2.

Ранее манкунианцы одолели мерсисайдцев в Кубке Англии (4:3) и разделили с ними очки в чемпионате (0:0).

В последний раз « » обыгрывал « » 5 марта 2023 года – 7:0. За пять последних встреч команд это единственная победа команды .