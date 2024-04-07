Футболистку сборной США Альберт освистали после выхода на замену в матче против Японии. Она репостнула ролик о Боге, геях и трансгендерах
Корбин Альберт освистали болельщики после репоста ролика в TikTok.
Напомним, 20-летняя футболистка, выступающая за женскую команду «ПСЖ» и сборную США, сделала репост ролика в TikTok, где говорится, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами».
Ранее на этой неделе Альберт раскритиковали партнеры по сборной Алекс Морган и Линдси Хоран, а также бывшая футболистка американской сборной Меган Рапино. Позднее Корбин извинилась за свои действия в соцсетях.
Футболистка вышла на замену на 78-й минуте полуфинала Кубка SheBelieves против Японии (2:1) и была освистана болельщиками сборной США. На стадионе в Аталанте присутствовали рекордные 50 644 фаната.
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