Футболистку сборной США Альберт освистали после выхода на замену в матче против Японии. Она репостнула ролик о Боге, геях и трансгендерах

Теги ПСЖ болельщики сборная США жен сборная Японии жен соцсети религия дискриминация Корбин Альберт Футбол

Корбин Альберт освистали болельщики после репоста ролика в TikTok.

Напомним, 20-летняя футболистка, выступающая за женскую команду «ПСЖ» и сборную США, сделала репост ролика в TikTok, где говорится, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами».

Ранее на этой неделе Альберт раскритиковали партнеры по сборной Алекс Морган и Линдси Хоран, а также бывшая футболистка американской сборной Меган Рапино. Позднее Корбин извинилась за свои действия в соцсетях. 

Футболистка вышла на замену на 78-й минуте полуфинала Кубка SheBelieves против Японии (2:1) и была освистана болельщиками сборной США. На стадионе в Аталанте присутствовали рекордные 50 644 фаната.

Рапино о репосте футболистки США про Бога, спасающего людей от становления геями и трансгендерами: «Если не делаете среду более безопасной, то все, во что вы верите, – ненависть, и дети убивают себя из-за нее»

Футболистка США Альберт про репост о Боге, спасающем людей от становления геями и трансгендерами: «Это было незрело»

 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я так понял на трибунах были геи и трансгендеры
+23
-4
+19
Как начало анекдота. Встретились как то Бог, гей и трансгендер.
+9
-1
+8
даже интересно,
как скоро "рапины" потребуют распределение талонов
по-предприятиям, фирмам и жилищным кооперативам,
на танец мужчин с женщинами, поцелуи, флирт и секс...
+4
-1
+3
Так значит Рапино таки представляет мнение большинства. А тут говорили в США обычные люди тоже против всего этого, но видимо на стадионе какие-то другие американцы были.
+3
-1
+2
Рапино выглядит как смотрящая,чтобы лишний раз кто-то ничего про ЛГБТ плохого не сказал.
+2
-1
+1
Кто не свистел, вычисляли по камерам и лишали абонемента. Некоторых особо равнодушных вообще в суд увезли, как внутренних террористов.
+1
-1
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Рапино выглядит как смотрящая,чтобы лишний раз кто-то ничего про ЛГБТ плохого не сказал.
Воук-коммисар.
0
0
0
Ответ Pato07
Так значит Рапино таки представляет мнение большинства. А тут говорили в США обычные люди тоже против всего этого, но видимо на стадионе какие-то другие американцы были.
Так на женский футбол, в основном, соевые и ходят. Либо женщины, либо нетрадиционные. Так что ничего удивительного.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий