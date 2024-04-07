Футболистку сборной США Альберт освистали после выхода на замену в матче против Японии. Она репостнула ролик о Боге, геях и трансгендерах

Корбин Альберт освистали болельщики после репоста ролика в TikTok.

Напомним, 20-летняя футболистка, выступающая за женскую команду « » и сборную США, сделала репост ролика в TikTok, где говорится, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами».

Ранее на этой неделе Альберт раскритиковали партнеры по сборной и Линдси Хоран, а также бывшая футболистка американской сборной . Позднее Корбин извинилась за свои действия в соцсетях.

Футболистка вышла на замену на 78-й минуте полуфинала Кубка SheBelieves против Японии (2:1) и была освистана болельщиками сборной США. На стадионе в Аталанте присутствовали рекордные 50 644 фаната.

Рапино о репосте футболистки США про Бога, спасающего людей от становления геями и трансгендерами: «Если не делаете среду более безопасной, то все, во что вы верите, – ненависть, и дети убивают себя из-за нее»

Футболистка США Альберт про репост о Боге, спасающем людей от становления геями и трансгендерами: «Это было незрело»