Сперцян перед «Зенитом»: «Краснодару» все по силам. Самое важное — не перегореть и соблюдать дисциплину» 

Эдуард Сперцян высказался в преддверии матча «Краснодара» с «Зенитом».

Игра 24-го тура Мир пройдет 13 апреля на поле «быков».

«Все понимают значимость этой игры. Думаю, самое важное — не перегореть, выполнять установку тренера, быть профессионалом и соблюдать дисциплину. Все по силам», — сказал хавбек «Краснодара».

После 22 матчей « » лидирует в таблице, опережая идущий вторым « » на 2 очка, при этом у петербуржцев на игру меньше.