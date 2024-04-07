Сперцян перед «Зенитом»: «Краснодару» все по силам. Самое важное — не перегореть и соблюдать дисциплину»
Эдуард Сперцян высказался в преддверии матча «Краснодара» с «Зенитом».
Игра 24-го тура Мир РПЛ пройдет 13 апреля на поле «быков».
«Все понимают значимость этой игры. Думаю, самое важное — не перегореть, выполнять установку тренера, быть профессионалом и соблюдать дисциплину. Все по силам», — сказал хавбек «Краснодара».
После 22 матчей «Краснодар» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 очка, при этом у петербуржцев на игру меньше.