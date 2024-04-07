Осинькин о 5-м месте «Крыльев»: «На 90% не будем играть стыковые матчи, в целом все идет по плану»
Игорь Осинькин считает, что «Крылья Советов» не сыграют в стыковых матчах.
Главный тренер самарцев высказался после победы над «Уралом» (2:1) в Мир РПЛ.
После 22 матчей «Крылья» занимают в таблице 5-е место.
– Последние туры «Урал» был боевитой и очень хорошо организованной командой. Подавить соперника умением вести единоборство, контролировать игру соперника за счет того, чтобы не могли разогнаться – мы это напрямую ощутили. Конечно, внимательно смотрели матч со «Спартаком». Пытались сделать выводы.
Первый тайм не получился, после забитого гола стали слишком глубоко играть и удерживать счет, что нельзя делать. Отсюда – стандартные положения у наших ворот.
Второй тайм – лучше. Могли совершенно иначе говорить, не будь этого удаления. Команда хозяев очень агрессивно вела себя в единоборствах на протяжении всей встречи. Градус борьбы вылился в это удаление. Уверен, «Урал» останется в РПЛ. Здесь есть все для этого.
– «Крылья» не так ярко начали весеннюю часть чемпионата. С чем это связываете?
– Связываю с тем, что очень в хорошей форме наши соперники. Попрекнуть команду за ничью с «Зенитом»? Скажу так: четыре матча с такими соперниками – мы набрали 4 очка. Мы на 90% не будем играть стыковые матчи, поэтому в целом все идет по плану.
– «Крылья» вторые по забитым мячам в чемпионате. В чем секрет?
– Реализация повыше в этом году, чем в прошлом сезоне. Сказать, что на голову стали сильнее, не можем. В этом достаточно ровном сезоне берем свое. Царапаемся.
Сегодня очень сложный матч, мы ранее гораздо чище побеждали. Таких матчей за сезон бывает немного. Эти матчи иногда даже дороже, – сказал Осинькин.