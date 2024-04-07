У «Интер Майами» Месси безвыигрышная серия из 4 матчей. Клуб идет 3-м на Востоке МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Безвыигрышная серия «Интер Майами» продлилась до 4 матчей.

В трех играх на этом отрезке в составе флоридцев из-за травмы не было Лионеля Месси

Сегодня «Интер Майами» сыграл вничью с «Колорадо Рэпидс» (2:2) в рамках МЛС, а Месси отметился голом.

После 8 матчей «Интер Майами» с 12 очками занимает в таблице Восточной конференции 3-е место.

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3 комментария
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Лео Месси в MLS как может тянет Интер Майами.
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Оборона у Интера это что то, с чем то.
Могли бы за пайку взять Ромку, Артемку, Пацанчика реального и хуже бы не было.
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Не было Месси, не было победы, был бы Месси, была бы победа
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