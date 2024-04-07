У «Интер Майами» Месси безвыигрышная серия из 4 матчей. Клуб идет 3-м на Востоке МЛС
Безвыигрышная серия «Интер Майами» продлилась до 4 матчей.
В трех играх на этом отрезке в составе флоридцев из-за травмы не было Лионеля Месси.
Сегодня «Интер Майами» сыграл вничью с «Колорадо Рэпидс» (2:2) в рамках МЛС, а Месси отметился голом.
После 8 матчей «Интер Майами» с 12 очками занимает в таблице Восточной конференции 3-е место.
Могли бы за пайку взять Ромку, Артемку, Пацанчика реального и хуже бы не было.