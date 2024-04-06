Гарантированный доход Месси в «Интер Майами» – 50-60 млн долларов в год. Об этом сообщил владелец клуба

В «Интер Майами» раскрыли информацию о доходах Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий присоединился к клубу из США летом прошлого года.

Владелец « » Хорхе Мас сообщил, что будет гарантированно зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Эта сумма может возрасти за счет индивидуальных соглашений игрока о распределении доходов с Apple и Adidas.

Мас также подтвердил, что у футболиста будет возможность стать совладельцем клуба.