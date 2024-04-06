Гарантированный доход Месси в «Интер Майами» – 50-60 млн долларов в год. Об этом сообщил владелец клуба

Теги МЛС Лионель Месси adidas Интер Майами деньги Хорхе Мас Футбол

В «Интер Майами» раскрыли информацию о доходах Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий присоединился к клубу из США летом прошлого года.

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас сообщил, что Месси будет гарантированно зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Эта сумма может возрасти за счет индивидуальных соглашений игрока о распределении доходов с Apple и Adidas.

Мас также подтвердил, что у футболиста будет возможность стать совладельцем клуба. 

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42 комментария
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Самый дорогой дегустатор пиццы в истории.
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И этот обанкротит...
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Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий скрыт
ты даже не представляешь, насколько глупую вещь написал..
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Походу, перепишет клуб на Месси из-за задолженности по зарплате.
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Нормально доит клуб, еще с Барселоны зарплата капает))ждем через пару сезонов Майами на гране банкротства.
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Ответ neoline099
Комментарий скрыт
так он доигрывать пошел, а не на как Азар на пике своей карьеры в Реал, где потом сидел на банке и на бургерах тренировался -глупое сравнение.
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Смысл в гарантированном доходе, это точная цифра. Так 50 или 60, а может 120 в год?
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+ Гарантированные 6 голов за год. В лучших традициях худшего игрока фермер+ микки-маус лиги. Как только не пиарят этого бездаря)). за последние 10 лет запомнился только 5 голами Эстонии и 5 пенальти в кубке катара)).
По всем остальным фронтам нуль.

Поздравляю тебя Криштиану Роналду с тащерством и чемпионством в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах,
с 3 ЛЧ подряд,
хет-триками Атлетико,
Баварии,
Испании,
Швейцарии,
дубли Ювентусу в финале ЛЧ,
дубли Наполи в финале Кубка Италии,
хет-трики Арсеналу,
Тоттенхему
и еще многочисленные красотные матчи последних 10 лет.

У Мисси 5 голов Эстонии и 5 пенальти в кубке Катара за последние 10 лет. Ну и позорище этот ваш Месси перед Королем!
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Лео по ночам, наверное от бессонницы мучается по этому поводу. Самому-то не смешно
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Ответ tolstiy
Смысл в гарантированном доходе, это точная цифра. Так 50 или 60, а может 120 в год?
Ты хорошо считаешь, может, на рынке работаешь? 50 или 60, так это 110 )))
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Ответ neoline099
Ну если так посмотреть, то Азар тоже доигрывать пошел
не доигрывать а жрать бургеры.
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Комментарий удален пользователем
Лео заслужил эту недурную пенсию. Хотя еще один Кубок Америки можно и выиграть.
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Комментарий удален модератором
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Лео Месси, как минимум, в 4 раза лучше играет в футбол, чем Португалец7. Как дела у тебя?
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а как же Виктор Бэкхем?
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Ответ Андрей Тихонов
Человек, безумно влюбленный в футбол и деньги.
Без футбола жить можно, а без денег не получится
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Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду выиграл кубок арабских чемпионов
Это товарищеский турнир, типа кубка Ауди
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Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду выиграл кубок арабских чемпионов
Это неофициальный трофей.
По другому его называют кубок короля салмана.
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Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду выиграл кубок арабских чемпионов
Он не официальный.
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Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду выиграл кубок арабских чемпионов
Типа Кубок Гампера — ежегодный футбольный турнир, Лионель Месси, выступая за «Барселону», становился его обладателем много раз.
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