Гарантированный доход Месси в «Интер Майами» – 50-60 млн долларов в год. Об этом сообщил владелец клуба
В «Интер Майами» раскрыли информацию о доходах Лионеля Месси.
Аргентинский нападающий присоединился к клубу из США летом прошлого года.
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас сообщил, что Месси будет гарантированно зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Эта сумма может возрасти за счет индивидуальных соглашений игрока о распределении доходов с Apple и Adidas.
Мас также подтвердил, что у футболиста будет возможность стать совладельцем клуба.
По всем остальным фронтам нуль.
Поздравляю тебя Криштиану Роналду с тащерством и чемпионством в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах,
с 3 ЛЧ подряд,
хет-триками Атлетико,
Баварии,
Испании,
Швейцарии,
дубли Ювентусу в финале ЛЧ,
дубли Наполи в финале Кубка Италии,
хет-трики Арсеналу,
Тоттенхему
и еще многочисленные красотные матчи последних 10 лет.
У Мисси 5 голов Эстонии и 5 пенальти в кубке Катара за последние 10 лет. Ну и позорище этот ваш Месси перед Королем!
По другому его называют кубок короля салмана.