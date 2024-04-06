Пеп Гвардиола: «Де Брюйне – один из лучших в истории «Ман Сити». 10 лет в клубе, статистика, влияние на игру, стабильность»
Пеп Гвардиола отметил вклад Кевина де Брюйне в игру «Манчестер Сити».
«Десять лет в «Манчестер Сити» (бельгиец играет за «горожан с сезона-2015/16 – прим. Sports). Статистика, влияние на игру, потрясающая стабильность.
Он один из лучших футболистов в истории «Ман Сити».
Первый гол получился невероятным, четвертый – невероятным. Плюс голевая передача Эрлингу Холанду. Очень, очень здорово», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Кристал Пэлас» (4:2).