Глава «Телеспорта» Макаренко задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Теги Петр Макаренко бизнес телевидение происшествия Сбербанк Телеспорт Футбол

Глава «Телеспорта» Петр Макаренко задержан правоохранительными органами.

Владелец компании обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает «Р-Спорт». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Гагаринском суде Москвы сообщили, что уголовное дело возбуждено в связи с действиями, «связанными с трансляцией спортивных мероприятий».

«В отношении Макаренко Петра Владимировича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 мая», – заявили в пресс-службе.

По данным РБК, дело может быть связано с противоречиями, возникшими между Макаренко и «Сбером».

Глава «Телеспорта» имеет судебный спор со «Сберинтертеймент», структурным подразделением «Сбера». В феврале к «Телеспорту» был подан иск с требованием выплатить 102 млн рублей в связи с займом, который ответчик, как утверждают в банке, не вернул.

3 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Сберинтертеймент» об увеличении суммы иска до 106,8 млн рублей.

При этом в банке сообщили об отсутствии «какой-либо информации о действиях правоохранительных органов в отношении Макаренко».

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25 комментариев
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чел барыга, который покупал за чужие деньги трансляции, а потом продавал матчу выдавая как благую весть. Там ещё нужно смотреть почему именно ему перепадали трансляции сборной..
+27
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+23
Ну он слишком часто ставил себя в позу в плане продаж трансляций на ТВ спорта, вот и расхлёбывает.
Видимо иск это изящный предлог для этого.
+17
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+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Он уже банкротился несколько раз. Очевидно что аферист
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0
+13
Тот самый телеспорт, который уже 10 лет обещает спортивный канал со своими трансляциями
+7
0
+7
Благая весть. Кто бы его ни хотел посадить, удачи с этим делом.
+13
-8
+5
нашел с кем связываться. если бы еще какой-нибудь альфа-банк кинул, ему бы слова кривого никто не сказал, но Грефыча кидать себе дороже выйдет
+5
-2
+3
Ответ Павел Мельников
Бедняги с Матч-тв. Обманули, надули...
Как с "Порту", видимо)
+3
0
+3
Ответ Pucheslav
Он уже банкротился несколько раз. Очевидно что аферист
И скорее всего не без некоторых договорённостей с некоторыми руководителями своих кредиторов.
Вот органы и потребовались.
+3
0
+3
100 миллионов рублей... Ну-ну. В Газпром-медиа и не до таких дотягивались.
+2
0
+2
Это каким же нужно быть дураком, чтобы сберу дорогу перейти? Знающие люди знают, что Греф страшный человек, с которым лучше не ссорится.
+4
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+2
Известный прохиндей. Остап Бендер от мира спорт ТВ.

"будучи коммерческим директором РФС он передал своей же компании «Телеспорт» эксклюзивные права на реализацию коммерческих прав."

https://versia.ru/beskonechno-mozhno-smotret-na-tri-veshhi-na-ogon-vodu-i-vydumki-byvshego-funkcionera-rfs-pyotra-makarenko?ysclid=luodf3m6zm949357616
+3
-1
+2
Ответ Алексей Кузнецов
Ну он слишком часто ставил себя в позу в плане продаж трансляций на ТВ спорта, вот и расхлёбывает. Видимо иск это изящный предлог для этого.
Он Сбер кинул которому продал права на Евро и квалификации
+3
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вот и до дружка Вяльбе добрались, отдала бесплатно телеспорту права на показ лыжных гонок, так они ни одной гонки и не показали
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Ответ Павел Мельников
100 миллионов рублей... Ну-ну. В Газпром-медиа и не до таких дотягивались.
Тут не Газпром-Медиа, а Сбер со своим Окко)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Алексей Кузнецов
Ну он слишком часто ставил себя в позу в плане продаж трансляций на ТВ спорта, вот и расхлёбывает. Видимо иск это изящный предлог для этого.
Изящный?
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Он единственный кто конкурировал с матчем. Вот и докопались
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так оно и есть, он мошенник, продал Окко трансляции отбора на Евро, типо эксклюзивно от правообладателя УЕФА, а потом, еще продал на матч-тв эти права же, и ничего, заработал от тех и от других.

Судя не этому делу, конечно, но человек всегда такой, лишь урвать побольше, да кинуть других. Надеюсь, что накажут жестко.
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О, очередная фабрика
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Понять и простить
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