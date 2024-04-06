Глава «Телеспорта» Макаренко задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Глава «Телеспорта» Петр Макаренко задержан правоохранительными органами.

Владелец компании обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает «Р-Спорт». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Гагаринском суде Москвы сообщили, что уголовное дело возбуждено в связи с действиями, «связанными с трансляцией спортивных мероприятий».

«В отношении Макаренко Петра Владимировича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 мая», – заявили в пресс-службе.

По данным РБК, дело может быть связано с противоречиями, возникшими между Макаренко и «Сбером».

Глава « » имеет судебный спор со «Сберинтертеймент», структурным подразделением « ». В феврале к «Телеспорту» был подан иск с требованием выплатить 102 млн рублей в связи с займом, который ответчик, как утверждают в банке, не вернул.

3 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Сберинтертеймент» об увеличении суммы иска до 106,8 млн рублей.

При этом в банке сообщили об отсутствии «какой-либо информации о действиях правоохранительных органов в отношении Макаренко».