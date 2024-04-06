Глава «Телеспорта» Макаренко задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Глава «Телеспорта» Петр Макаренко задержан правоохранительными органами.
Владелец компании обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает «Р-Спорт». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В Гагаринском суде Москвы сообщили, что уголовное дело возбуждено в связи с действиями, «связанными с трансляцией спортивных мероприятий».
«В отношении Макаренко Петра Владимировича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 мая», – заявили в пресс-службе.
По данным РБК, дело может быть связано с противоречиями, возникшими между Макаренко и «Сбером».
Глава «Телеспорта» имеет судебный спор со «Сберинтертеймент», структурным подразделением «Сбера». В феврале к «Телеспорту» был подан иск с требованием выплатить 102 млн рублей в связи с займом, который ответчик, как утверждают в банке, не вернул.
3 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Сберинтертеймент» об увеличении суммы иска до 106,8 млн рублей.
При этом в банке сообщили об отсутствии «какой-либо информации о действиях правоохранительных органов в отношении Макаренко».
Видимо иск это изящный предлог для этого.
Вот органы и потребовались.
"будучи коммерческим директором РФС он передал своей же компании «Телеспорт» эксклюзивные права на реализацию коммерческих прав."
https://versia.ru/beskonechno-mozhno-smotret-na-tri-veshhi-na-ogon-vodu-i-vydumki-byvshego-funkcionera-rfs-pyotra-makarenko?ysclid=luodf3m6zm949357616
Судя не этому делу, конечно, но человек всегда такой, лишь урвать побольше, да кинуть других. Надеюсь, что накажут жестко.