Глава «Телеспорта» о конфликте с Okko: «Истерика не стоит выеденного яйца, конспирированные выпады в Telegram – это за гранью нормальных взаимоотношений. Дальше людей с битами пришлют?»

Теги Петр Макаренко УЕФА бизнес телевидение Матч ТВ Okko Телеспорт Футбол

Петр Макаренко не хочет, чтобы «Телеспорт» в дальнейшем сотрудничал с Okko.

– Больше с Okko партнерства не будет?

– Последний контракт был подписан до произошедшей ситуации, с того момента я не подписывал с ними ничего.

Самое веселое, что вся история вытекает из внутреннего корпоративного конфликта. Дело в том, что Шишкин во всех структурах является или акционером, или генеральным директором, так или иначе управляя ими. Смысл в том, что Шишкин еще и один из акционеров «Телеспорта». Ни «Матч ТВ», ни другие участники не имеют отношения к этому корпоративному конфликту.

Перед тем как получать разрешение на вещание, мы всегда запрашиваем оригинального правообладателя, ставим его в известность о ситуации. Разрешение на показ матчей в эфире телеканала «Матч ТВ» от УЕФА у нас есть.

– Соответственно, поэтому основным бродкастером на сайте УЕФА значится «Матч ТВ»?

– Да, все всё понимают. Переносить корпоративный конфликт в иную сферу считаю неправильным. «Матч ТВ» в данной ситуации выступает добросовестным приобретателем.

У телеканала есть контракт с «Телеспортом», как с правообладателем на территории. Мы предоставили контракт с УЕФА, который это подтверждает. А также предоставили «Матч ТВ» согласие УЕФА на передачу прав. Если есть претензии – они вправе предъявить их нам в правовом поле.

Что касается их упоминания о предоплате  это действительно правда, финансовые отношения у нас с ними есть. Мы написали письмо в Okko с просьбой провести встречу для урегулирования финансовых взаимоотношений. Как только они соизволят согласиться на эту встречу, мы с ними сядем и все обсудим.

Поэтому вся эта истерика не стоит выеденного яйца. Более того, конспирированные выпады в Telegram-каналах, созданные понятно кем, это за гранью нормальных взаимоотношений. Что они сделают в следующий раз, пришлют людей с битами?

Если люди готовы тратить деньги на написание гадостей в социальных сетях, на что они их потратят в следующий раз? Можно только догадываться.

Мы от этого далеки и отвечать подобным образом не собираемся. Наша позиция им известна, она абсолютна прозрачна.

«Матч ТВ» принял решение показывать данный турнир, оно со всеми согласовано, – сказал генеральный директор «Телеспорт Груп».

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2 комментария

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Ричард Чейз
Что-то никакой конкретики. В частности о том, что Окко, по их словам, приобрели эксклюзивные права на показ матчей.
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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