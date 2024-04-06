Аллегри об отставании от «Интера»: «Мы должны думать не об этих 20 очках, а о тех, которые нужны «Юве» для выхода в ЛЧ. Это главная цель»
Массимилиано Аллегри высказался о турнирном положении «Ювентуса».
Туринский клуб занимает 3-е место в таблице Серии А, набрав 59 очков после 30 матчей. Завтра «бьянконери» встретятся с «Фиорентиной».
«Важны цифры, чемпионат показывает реальный уровень команд. На данный момент мы отстаем от «Интера» на 20 очков. Мы не должны думать об этих 20 очках, но мы должны думать о тех, которые нам нужны для выхода в Лигу чемпионов».
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«Победы заставляют смотреть на все по-другому. Это был другой турнир, и это был только первый матч, но теперь у нас есть 20 дней, чтобы полностью погрузиться в чемпионат и укрепить наши позиции.
Завтра нам нужен результат. У нас впереди восемь матчей в чемпионате, мы должны набрать очки, чтобы достичь главной цели – попасть в Лигу чемпионов», – сказал главный тренер «Ювентуса».