Салах считает, что шахматы помогают ему совершенствоваться в футболе: «Они заставляют мыслить стратегически. Я безумно пристрастился, играю 7-8 партий в день»
Мохамед Салах рассказал, что любит играть в шахматы.
Нападающий «Ливерпуля» ответил на вопрос о том, помогает ли это хобби его игре.
«Я не знаю [как именно]. Я не вру, но определенно помогает. Я безумно пристрастился к шахматам. Я играю почти каждый день. Не меньше семи или восьми партий или около того. Иногда больше.
Я не знаю, развивает ли это что-то в игре или нет, но это заставляет тебя мыслить стратегически. Я точно не знаю [как это работает], но я чувствую, что мне просто нравится играть в шахматы», – сказал Салах.
Бросил шахматы, когда понял, что несмотря на все разговоры про "Игру королей" и "Игра которая развивает стратегическое мышление" это всё ещё просто игра и мало чем помогла/помогала в жизни.
Своего ребенка (если он будет существовать) от шахмат отговаривать не стану, но лучше пусть он лет с 11-12 переходит в русло изучения экономики ;)
Есть очень много других занятий, которые могут развивать мозги, причем некоторые будут лучше чем шахматы, а другие еще будут полезны в плане заработка/профессии. Но шахматы доступны, универсальны, интересны и практически неисчерпаемы. Плюс сейчас развивается шахматное общение, есть куча площадок для игры, стримы (рекомендую поглядеть пару партий Шуры Гельмана, это круче любых футболов по эмоциям), обзоры, анализ. Даже юмор-сатира шахматные есть (типа Мультфильмы высшей категории о Немцеве). Все это затягивает и может стать полноценным хобби.
Насчет блица и классики... Это достаточно разные вещи, но нужно понимать, что в данный момент Магнус Карлсен является действующим чемпионом в блиц, рапид, а от защиты титула в классику он сам отказался (иначе и там тоже был бы чемпионом). То есть хорошее знание базы и наигрыш в классику автоматом подтягивает тебя и в более быстрых контролях, тем более, что хороший игрок достаточно глубоко знает дебюты и первые ходов 12-15 делает на автомате.
Сейчас онлайн играю только быстрые форматы - это пуля (1-3 минуты) ну и блицы (5-15 минут).
С точки зрение стратегии и мышления в моем понимании это совершенно 2 разные стихии. В классическом контроле времени тебе действительно приходится долго сидеть и пыхтеть, рассчитывать 100500 вариантов ну и собственно это и развивает твое мышление.
В быстром контроле 1-3 минуты - ты вывозишь на опыте (знание дебютов) и понимании общей логики, поэтому тут врядли что-то ты развиваешь, просто фан)
5-15 минут - тут в целом есть время поразмышлять, поэтому думаю развивать мозги твои может)
А с чего вдруг умение играть в шахматы обязано хоть как-то помогать, тем более если подход к ним чисто интуитивный, ежели как раз более грамотный, изучение дебютов и тактик, а также игры и действий оппонента. ну и ребенка надо обучать тому к чему него в ходе обучение появится тяга и собственное желание развиваться. Ну и шахматы естественно могут изучаться как и в профессиональном плане, так и чисто как хобби. Основное образование все равно должно быть при этом.
Нашел подкаст, о котором говорил. Может кому-то интересно будет посмотреть
https://www.youtube.com/live/tAmL40AxRZA?si=v7F6VgHTZoDwQg3Z
При этом имеет уважение и в исламском мире. Тот баланс, который который кажется вообще невозможно соблюдать, но иногда видимо достаточно быть просто хорошим человеком)