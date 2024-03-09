Салах считает, что шахматы помогают ему совершенствоваться в футболе: «Они заставляют мыслить стратегически. Я безумно пристрастился, играю 7-8 партий в день»

Мохамед Салах рассказал, что любит играть в шахматы.

Нападающий « » ответил на вопрос о том, помогает ли это хобби его игре.

«Я не знаю [как именно]. Я не вру, но определенно помогает. Я безумно пристрастился к шахматам. Я играю почти каждый день. Не меньше семи или восьми партий или около того. Иногда больше.

Я не знаю, развивает ли это что-то в игре или нет, но это заставляет тебя мыслить стратегически. Я точно не знаю [как это работает], но я чувствую, что мне просто нравится играть в шахматы», – сказал .