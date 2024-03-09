Салах считает, что шахматы помогают ему совершенствоваться в футболе: «Они заставляют мыслить стратегически. Я безумно пристрастился, играю 7-8 партий в день»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах рассказал, что любит играть в шахматы.

Нападающий «Ливерпуля» ответил на вопрос о том, помогает ли это хобби его игре. 

«Я не знаю [как именно]. Я не вру, но определенно помогает. Я безумно пристрастился к шахматам. Я играю почти каждый день. Не меньше семи или восьми партий или около того. Иногда больше.

Я не знаю, развивает ли это что-то в игре или нет, но это заставляет тебя мыслить стратегически. Я точно не знаю [как это работает], но я чувствую, что мне просто нравится играть в шахматы», – сказал Салах.

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53 комментария
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Ответ БолельщикСоСтажем
Лучшая игра на свете! Столько пользы, очень обидно что в школах не вводят, развивает как надо. У сына уже 1 юношеский, сильно погружен в тему шахмат и их влияния на развитие ребенка
Уроки о главном где детям рассказывают про трансформеров на западе, видимо важнее
+95
-8
+87
Ответ БолельщикСоСтажем
Лучшая игра на свете! Столько пользы, очень обидно что в школах не вводят, развивает как надо. У сына уже 1 юношеский, сильно погружен в тему шахмат и их влияния на развитие ребенка
Я был хорош в шахматах в детстве. Много тактик и дебютов не знал, больше на уровне инстинктов и своих додумок играл, но на уровне школы/межшколы получалось неплохо.

Бросил шахматы, когда понял, что несмотря на все разговоры про "Игру королей" и "Игра которая развивает стратегическое мышление" это всё ещё просто игра и мало чем помогла/помогала в жизни.

Своего ребенка (если он будет существовать) от шахмат отговаривать не стану, но лучше пусть он лет с 11-12 переходит в русло изучения экономики ;)
+46
-4
+42
Лучшая игра на свете! Столько пользы, очень обидно что в школах не вводят, развивает как надо. У сына уже 1 юношеский, сильно погружен в тему шахмат и их влияния на развитие ребенка
+45
-6
+39
Салах молодчик, развивается, не циклится на исламском миропорядка, даже Рождество с семьёй отмечает, а не только пост в Рамадан держит... достоин уважения!
+18
-2
+16
Уважение таким игрокам
+16
-3
+13
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
+9
-1
+8
Ответ holdenkolfielddd
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
Ну разница в блице и обычных шахматах просто в качестве ходов. Знания у тебя теже, но когда ты каждый ход не можешь думать по 15 минут, соотвественно делаешь более простые ходы с меньшей продуманностью. Т.е. нужно быстро выбрать самый хороший из не самых заумных ходов, без их расчета на 10 ходов вперед. Другой стресс для мозга и кому-то прям сложно в жизни решать задачи с ограничением времени. К специфике футболиста блиц ближе. Классика ближе к тренерскому делу
+7
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+7
Ответ БолельщикСоСтажем
Лучшая игра на свете! Столько пользы, очень обидно что в школах не вводят, развивает как надо. У сына уже 1 юношеский, сильно погружен в тему шахмат и их влияния на развитие ребенка
Пользы не больше чем от компьютерных игр
+7
0
+7
Ответ holdenkolfielddd
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
Если ты не профессиональный игрок, то для обычного человека от шахмат польза одна - это развитие привычки думать головой и принимать решения осознанно. И не нужно шахматы как недооценивать, так и переоценивать.

Есть очень много других занятий, которые могут развивать мозги, причем некоторые будут лучше чем шахматы, а другие еще будут полезны в плане заработка/профессии. Но шахматы доступны, универсальны, интересны и практически неисчерпаемы. Плюс сейчас развивается шахматное общение, есть куча площадок для игры, стримы (рекомендую поглядеть пару партий Шуры Гельмана, это круче любых футболов по эмоциям), обзоры, анализ. Даже юмор-сатира шахматные есть (типа Мультфильмы высшей категории о Немцеве). Все это затягивает и может стать полноценным хобби.

Насчет блица и классики... Это достаточно разные вещи, но нужно понимать, что в данный момент Магнус Карлсен является действующим чемпионом в блиц, рапид, а от защиты титула в классику он сам отказался (иначе и там тоже был бы чемпионом). То есть хорошее знание базы и наигрыш в классику автоматом подтягивает тебя и в более быстрых контролях, тем более, что хороший игрок достаточно глубоко знает дебюты и первые ходов 12-15 делает на автомате.
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+6
Аршавин в своё время становился чемпионом Василеостровского района по шашкам среди школьников.
+4
-1
+3
Ответ БолельщикСоСтажем
Лучшая игра на свете! Столько пользы, очень обидно что в школах не вводят, развивает как надо. У сына уже 1 юношеский, сильно погружен в тему шахмат и их влияния на развитие ребенка
Как говорит один гроссмейстер, и я с ним согласен - то, что ты сильно играешь в шахматы, говорит только о том, что ты сильно играешь в шахматы. Я лично знаю кучу шахматистов, которые в жизни больше похоже на аутистов, чем на интеллектуалов.
+3
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+3
Ответ holdenkolfielddd
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
Всё индивидуально, учиться можно на самых неожиданных "тренажёрах"
+2
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+2
Ответ holdenkolfielddd
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
У меня был детский юношеский почти КМС. Естественно в детстве никаких блицей у меня не было, сидел до 3х часов и играл только одну партию, пока бабушка ждала меня у выхода чтобы отвезти домой)))

Сейчас онлайн играю только быстрые форматы - это пуля (1-3 минуты) ну и блицы (5-15 минут).

С точки зрение стратегии и мышления в моем понимании это совершенно 2 разные стихии. В классическом контроле времени тебе действительно приходится долго сидеть и пыхтеть, рассчитывать 100500 вариантов ну и собственно это и развивает твое мышление.

В быстром контроле 1-3 минуты - ты вывозишь на опыте (знание дебютов) и понимании общей логики, поэтому тут врядли что-то ты развиваешь, просто фан)

5-15 минут - тут в целом есть время поразмышлять, поэтому думаю развивать мозги твои может)
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Ответ az za
Салах молодчик, развивается, не циклится на исламском миропорядка, даже Рождество с семьёй отмечает, а не только пост в Рамадан держит... достоин уважения!
Вроде не дикарь, с фанатизмом, средневековым мышлением и ненавистью к свободе. За что подвергается оскорблениям со стороны других сторонников "самой мирной религии".
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Ответ Leon Petov
Уроки о главном где детям рассказывают про трансформеров на западе, видимо важнее
В детстве мы все смотрели трансформеры, наше поколение мультсериал смотрело, следующее - серию фильмов, мы хотели быть кто оптимусом, кто хотрод праймами, кто-то бамблБИ! ТАк что этой трансформерской пропагандой нас с детства пичкают, все прадва!!1
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Ответ БолельщикСоСтажем
Лучшая игра на свете! Столько пользы, очень обидно что в школах не вводят, развивает как надо. У сына уже 1 юношеский, сильно погружен в тему шахмат и их влияния на развитие ребенка
В некоторых общеобразовательных с первого класса есть шахматы именно как уроки, по крайней мере а Москве
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Ответ Фарид Харисов
Я был хорош в шахматах в детстве. Много тактик и дебютов не знал, больше на уровне инстинктов и своих додумок играл, но на уровне школы/межшколы получалось неплохо. Бросил шахматы, когда понял, что несмотря на все разговоры про "Игру королей" и "Игра которая развивает стратегическое мышление" это всё ещё просто игра и мало чем помогла/помогала в жизни. Своего ребенка (если он будет существовать) от шахмат отговаривать не стану, но лучше пусть он лет с 11-12 переходит в русло изучения экономики ;)
Какое-то странное мышление)
А с чего вдруг умение играть в шахматы обязано хоть как-то помогать, тем более если подход к ним чисто интуитивный, ежели как раз более грамотный, изучение дебютов и тактик, а также игры и действий оппонента. ну и ребенка надо обучать тому к чему него в ходе обучение появится тяга и собственное желание развиваться. Ну и шахматы естественно могут изучаться как и в профессиональном плане, так и чисто как хобби. Основное образование все равно должно быть при этом.
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Двойной респект Салаху! Когда-то и в сборной Союза, в лучшие годы, среди футболистов эта игра была очень популярной...
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необычный мужик
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Гамбит Энглунда Хартлауб Чарлика )
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Ответ Jan Paskel
шахматы развивают мозг, в прямом смысле. Этого хватает
Не имею ничего против шахмат, даже ходил годик, но кроме шахмат есть полезнее упражнения для мозгов
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Ответ holdenkolfielddd
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
Спасибо за ответы, товарищи

Нашел подкаст, о котором говорил. Может кому-то интересно будет посмотреть

https://www.youtube.com/live/tAmL40AxRZA?si=v7F6VgHTZoDwQg3Z
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Ответ holdenkolfielddd
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
скажу больше: шахматы вообще никак в жизни не пригождаются, об этом сами шахматисты говорят, в частности, Гарри Каспаров
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Ответ holdenkolfielddd
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
нет
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Ответ holdenkolfielddd
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
можешь пожалуйста скинуть подкаст?
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Салаху нужно идти в тренеры, было бы очень интересно)
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Ответ holdenkolfielddd
Хотелось бы уточнить у шахматистов в комментариях: есть ли реально какая-то связь между вот такими партиями (насколько я понимаю, это блиц, вряд ли Салах по 8 часов в день играет в шахматы) и стратегическим мышлением в жизни? Смотрел давненько подкаст с одним профессиональным шахматистом, где он объяснял, что блиц и длинные партии это прям совсем разные вещи. Что умения блиц практически никак не влияет на скиллы в часовых партиях
Помогают ли шахматы в жизни мыслить стратегически? Естественно, помогают. В отношении блица: не думаю, что Салах играет именно блиц-партии, скорее всего он играет с лимитом 10 или 15-минутки. Можно любое время выставить.
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Молодец, уж лучше, чем за овцами бегать
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Ответ az za
Салах молодчик, развивается, не циклится на исламском миропорядка, даже Рождество с семьёй отмечает, а не только пост в Рамадан держит... достоин уважения!
Человек продвигает абсолютно адекватный и современный подход к исламу, несомненно респект.
При этом имеет уважение и в исламском мире. Тот баланс, который который кажется вообще невозможно соблюдать, но иногда видимо достаточно быть просто хорошим человеком)
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я вместо "Саллах" прочитал "Семак"
Не годен!
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