Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports). Финал. «Палмейрас» принимает «Сантос» после поражения в 1-м матче

«Палмейрас» принимает «Сантос» во 2-м матче финала Лиги Паулиста.

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сантоса».

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline.

Чемпионат Паулиста

Финал

Второй матч

Первый матч – 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».

Erid: 2SDnjdvsnA4