Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports). Финал. «Палмейрас» принимает «Сантос» после поражения в 1-м матче
«Палмейрас» принимает «Сантос» во 2-м матче финала Лиги Паулиста.
Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сантоса».
Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline.
Чемпионат Паулиста
Финал
Второй матч
- Дата проведения
- 8 апреля, 00.00, «Allianz Parque»
Первый матч – 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика Чемпионата Паулиста
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