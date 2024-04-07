Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports). Финал. «Палмейрас» принимает «Сантос» после поражения в 1-м матче

Теги Сантос Палмейрас результаты чемпионат Паулиста Футбол

«Палмейрас» принимает «Сантос» во 2-м матче финала Лиги Паулиста.

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сантоса».

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline.

Чемпионат Паулиста

Финал

Второй матч

Палмейрас – Сантос
Дата проведения
8 апреля, 00.00, «Allianz Parque»
Онлайн матча

Первый матч – 0:1

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

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