Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция Ставки на спорт Николо Дзаньоло Ставки на футбол Футбол

Николо Дзаньоло играл на нелегальных платформах, но не ставил на футбол.

Ранее стало известно о том, что хавбек сборной Италии и ряд других футболистов подозреваются в ставках на нелегальных платформах, в том числе на футбол.

В рамках этого дела уже вынесено два вердикта: полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли за ставки был дисквалифицирован на 7 месяцев (еще 5 ему были заменены на полгода терапии) и оштрафован на 12 500 евро, а хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали за ставки на футбол был дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии.

Дзаньоло сегодня три часа общался с прокурором Турина Мануэлой Педроттой. После этого адвокаты игрока выпустили заявление.

«Нет никаких доказательств того, что Дзаньоло мог делать ставки на футбольные матчи. Он признал, что время от времени играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах», – сказано в заявлении.

Права на Николо принадлежат «Галатасараю». Летом 24-летний итальянец перешел в «Астон Виллу» на правах аренды.

Тонали ставил на матчи «Милана», когда не играл. Новое в ставочном скандале

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
И не очко обычно губит, а к одиннадцати туз...
+63
-2
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
3 часа показывал как попасть на эти платформы)
+50
-2
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iegord
Ответ Roman Araslanov
3 часа показывал как попасть на эти платформы)
Прокурор видно старой закалки, привык только у мафии в подвале в блекджек рубиться, а тут какие-то онлайн платформы. Так сразу и не разберешься
+45
-1
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мелкумян
Это чето уже выглядит как концовки фильмов Скорсезе, где всех сажают и закадровый голос объясняет как они попали
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Потянуло Итальянцев на азарт что то
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Безуглый
Ответ red hikkikomori
в чем преимущество нелегальной над легальной платформой?
Кэфы обычно выше и линия обширнее
Минус - не факт, что деньги вообще вынуть сможешь
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Играл в блекджек с женщинами с пониженной социальной ответственностью :)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Вопросов к Роме, что она его сплавила вообще никаких нет. Выгнали и счастливы, ещё и заработали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CSKA_AC Milan
Ответ Roman Araslanov
3 часа показывал как попасть на эти платформы)
Учил компом пользоваться как комиссара Жибера.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Alexandrovich
Ответ Ричард Чейз
Не понимаю этой темы с нелегальными платформами. Если к ней есть онлайн-доступ, то почему это должно быть проблемой лудиков?
Налоговый вопрос)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Юрий Безуглый
Кэфы обычно выше и линия обширнее Минус - не факт, что деньги вообще вынуть сможешь
просто никак не пойму почему они все на нелегальных играли, как по мне коэффициент чуть повыше не повод зная о риске дисквала, ну хочешь играть - играй у официальных и все ок, тот же Неймар вроде на покер Старс играет и горя не знает) единственный минус что нельзя у официальных на свой вид спорта ставить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ричард Чейз
Не понимаю этой темы с нелегальными платформами. Если к ней есть онлайн-доступ, то почему это должно быть проблемой лудиков?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Меркушев
Новый Коутиньо в АВ,но тот хотя бы иногда результативно играл и ставки не ставил
А у этого 0+0, плюс ещё и руководству проблем подкинул
В топ-5 худших трансферов в этом году однозначно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OneLad
а всё началось с пиратских фильмов и рекламой этих платформ в них
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
" Явообще хочу построить лунапарк, играть в блекджек и иметь кучу ш..х. И вообще я фанат Футурамы." Николо Дзаньоло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovsyankin
3 часа катал в Техасский Холдем с прокурором
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила «TRANSFERS LIVE» Тимофеев
Даааа. Вот это проблемы у людей. А ещё на свои неприятности жалуемся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
В Онлайн дурак им лучше вообще не играть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rabbia
Интересно, кто их всех на это подсадил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шухрат Кесикбаев
Ответ red hikkikomori
просто никак не пойму почему они все на нелегальных играли, как по мне коэффициент чуть повыше не повод зная о риске дисквала, ну хочешь играть - играй у официальных и все ок, тот же Неймар вроде на покер Старс играет и горя не знает) единственный минус что нельзя у официальных на свой вид спорта ставить
их бы в таком случае сразу спалили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Ответ red hikkikomori
просто никак не пойму почему они все на нелегальных играли, как по мне коэффициент чуть повыше не повод зная о риске дисквала, ну хочешь играть - играй у официальных и все ок, тот же Неймар вроде на покер Старс играет и горя не знает) единственный минус что нельзя у официальных на свой вид спорта ставить
Думаю, что на футбол им ставить нельзя ни на какой платформе, а в покер можно рубиться где угодно. Но вот почему играли на нелегальных и правда не ясно. Вряд ли им высокие кэфы важны при их зарплатах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
в чем преимущество нелегальной над легальной платформой?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий