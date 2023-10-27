Николо Дзаньоло играл на нелегальных платформах, но не ставил на футбол.

Ранее стало известно о том, что хавбек сборной Италии и ряд других футболистов подозреваются в ставках на нелегальных платформах, в том числе на футбол.

В рамках этого дела уже вынесено два вердикта: полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли за ставки был дисквалифицирован на 7 месяцев (еще 5 ему были заменены на полгода терапии) и оштрафован на 12 500 евро, а хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали за ставки на футбол был дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии.

сегодня три часа общался с прокурором Турина Мануэлой Педроттой. После этого адвокаты игрока выпустили заявление.

«Нет никаких доказательств того, что Дзаньоло мог делать ставки на футбольные матчи. Он признал, что время от времени играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах», – сказано в заявлении.

Права на Николо принадлежат «Галатасараю». Летом 24-летний итальянец перешел в « » на правах аренды.

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