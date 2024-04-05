Роман Зобнин: «Моя карьера в сборной не завершена. Когда приму решение о завершении, объявлю. В футбольном мире все очень быстро меняется»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Роман Зобнин Футбол

Роман Зобнин заявил, что не завершал карьеру в сборной России.

30-летний Зобнин в последний раз играл за сборную в ноябре 2021 года – в отборочном цикле ЧМ-2022 против Хорватии (0:1) .

«Моя карьера в сборной еще не завершена. Когда приму решение о завершении карьеры в сборной, то объявлю об этом.

Мне 30? Ну, хорошо. У нас очень быстро все меняется в футбольном мире», – сказал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

В сентябре 2022 года главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил, что Зобнин взял паузу в сборной из-за проблем со здоровьем.

Зобнин о поражении «Спартака»: «Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит». Нужно набирать очки, быть не шестыми-седьмыми, а немножко повыше»

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20 комментариев
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Помним легенду, тот пас на Поульсена был великолепен.
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Бревно!
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Заучит как угроза))
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Джикия тоже так думал...
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"Мне 30? Ну хорошо". Зобнин только что узнал сколько ему лет.
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В последнем матче Рома отлично вышел против 18-летнего Педро - зацементировал правый фланг наглухо, классно, на опыте🤡
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После Копенгагена, пожалуй хватит.
Как и с другими кб-игроками
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Уф, отлегло от сердца прямо, а то переживал сильно.
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Роман Зобнин: «В футбольном мире все очень быстро меняется. Хорошо, что мой контракт еще больше года действует»
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Наш Вальверде
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Он ещё и угрожает, носитель тонуса...
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Медиалига его ждет. Как и шашлычника с дельфином!
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Ответ Holy Diver
Помним легенду, тот пас на Поульсена был великолепен.
Это было феерично, конечно для датчан.
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