Роман Зобнин: «Моя карьера в сборной не завершена. Когда приму решение о завершении, объявлю. В футбольном мире все очень быстро меняется»

Роман Зобнин заявил, что не завершал карьеру в сборной России.

30-летний Зобнин в последний раз играл за сборную в ноябре 2021 года – в отборочном цикле ЧМ-2022 против Хорватии (0:1) .

«Моя карьера в сборной еще не завершена. Когда приму решение о завершении карьеры в сборной, то объявлю об этом.

Мне 30? Ну, хорошо. У нас очень быстро все меняется в футбольном мире», – сказал полузащитник «Спартака» .

В сентябре 2022 года главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил, что Зобнин взял паузу в сборной из-за проблем со здоровьем.

Зобнин о поражении «Спартака»: «Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит». Нужно набирать очки, быть не шестыми-седьмыми, а немножко повыше»