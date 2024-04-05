Семак о «Балтике»: «На 100% уверены, нас ждет очень-очень трудный матч, иллюзий нет. Играли уже трижды, понимаем уровень команды, она организованная, опасна на стандартах»
Сергей Семак высказался о предстоящем матче против «Балтики».
В воскресенье «Зенит» на своем поле примет «Балтику» в 31-м туре Мир РПЛ.
– Сергей Богданович, возникает впечатление, что «Зениту» нужен очень сильный раздражитель, чтобы сыграть в полную силу, как получилось со «Спартаком» во втором тайме. Не будет ли проблем с настроем на аутсайдера? «Балтика» занимает всего лишь 15-е место.
– Насчет раздражителя, думаю, вам кажется, исходя из того, что вы привыкли к победам команды. Смотрят и анализируют игру команды исключительно из ее результатов предыдущих лет. Что касается игры, то всегда игры даются достаточно сложно. У всех бывают игры хорошие, а бывают плохие.
Любой клуб – и европейский, и российский, каким бы он ни был – проводит и хорошие матчи, и плохие. Или таймы плохие и хорошие. Такое бывает, такое случается. Что касается «Балтики», то у нас нет никаких иллюзий. Мы уже сыграли с ними три раза: дважды в Кубке и один раз – в чемпионате.
Мы прекрасно понимаем уровень команды, она достаточно хорошая, хорошо организованная, команда играет агрессивно, опасна на стандартных положениях. Я думаю, на сто процентов все уверены, что нас ждет очень-очень трудный и сложный матч, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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