Бакаев о переходе в «Локо»: «Интерес был еще летом 2024-го, но тогда действовал контракт с «Зенитом». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»

Зелимхан Бакаев рассказал, почему не смог перейти в «Локомотив» раньше.

— Когда у тебя возник вариант с «Локомотивом»?

— Интерес был еще летом 2024-го. Но тогда у меня еще год действовал контракт с «Зенитом ». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят.

— Так, а что сейчас?

— Переговоры вел Герман [Ткаченко, руководитель агентства ProSports Management]. Меня хотело и руководство, и, как понимаю, тренер «Локомотива». Коннект с Галактионовым у меня сложился.

— Сразу?

— Что все будет отлично, стало понятно еще до подписания контракта. Мы встретились и обсудили не самые, как им [«Локомотиву»] могло показаться, простые вопросы. А для меня все было просто и понятно — я хотел играть в «Локо», — сказал хавбек «Локомотива».