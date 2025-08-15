Бакаев о переходе в «Локо»: «Интерес был еще летом 2024-го, но тогда действовал контракт с «Зенитом». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»
Зелимхан Бакаев рассказал, почему не смог перейти в «Локомотив» раньше.
— Когда у тебя возник вариант с «Локомотивом»?
— Интерес был еще летом 2024-го. Но тогда у меня еще год действовал контракт с «Зенитом». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят.
— Так, а что сейчас?
— Переговоры вел Герман [Ткаченко, руководитель агентства ProSports Management]. Меня хотело и руководство, и, как понимаю, тренер «Локомотива». Коннект с Галактионовым у меня сложился.
— Сразу?
— Что все будет отлично, стало понятно еще до подписания контракта. Мы встретились и обсудили не самые, как им [«Локомотиву»] могло показаться, простые вопросы. А для меня все было просто и понятно — я хотел играть в «Локо», — сказал хавбек «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
