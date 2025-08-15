«Карпину дадут время как минимум до зимы, чтобы во время паузы спокойно построить команду». Игонин о тренере «Динамо»

Алексей Игонин высказался о кредите доверия у Валерия Карпина в «Динамо».

У бело-голубых два поражения и ничья в последних 3 матчах. После 4 туров московский клуб занимает в РПЛ 9-е место.

«Сейчас у «Динамо » новый вектор развития. Руководство клуба долго думало, прежде чем подписать контракт с Карпиным. Понятно, что это известный тренер, но клуб не будет сейчас делать эмоциональных выводов.

Ему будет дано время как минимум до зимы, чтобы во время этой паузы Карпин спокойно построил команду», — сказал экс-игрок «Зенита».