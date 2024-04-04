Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: прогноз на матч 07.04.2024, АПЛ

Очередной сезон английской Премьер-лиги приближается к своему завершению, и главной интригой остается борьба за первое место, не которое претендуют сразу три команды. В прошлом году в это время было уже понятно, что «Манчестер Сити» не упустит своего преимущества. На сегодняшний день вперед немного вырвался «Ливерпуль», но что такое два очка от «Арсенала» и три от тех же «горожан», когда играть еще восемь туров. Конечно, было бы красиво в последний сезон работы в команде Юргена Клоппа завоевать очередной трофей, но так не думают ни в Лондоне, ни в Манчестере. Еще недавно в отношении «Ливерпуля» речь шла даже про квадрупл, то есть победу во всех четырех турнирах, в которых команда принимает участие. Но в четвертьфинале Кубка Англии ножку команде подставил никто иной как «Манчестер Юнайтед».

Да и вообще в этом сезоне манкунианцы неприятный соперник для мерсисайдцев. При этом у «Юнайтед» масса проблем, некоторые тянутся годами, другие появляются перманентно, как грабли, которые вновь и вновь стучат по лбу человека, который на них наступает с упорством маньяка. Поклонники команды уже не знают, где черпать надежды. Новый тренер? Так их за последнее десятилетие сменилось несколько, а воз и ныне там. С каждым связывались определенные надежды, которые ни к чему не приводили. Новый владелец? Пока рано говорить об этом что-то конкретное. Несмотря на массу проблем команда все равно умудряется идти в зоне еврокубков, да еще имеет хорошие шансы выйти в финал Кубка Англии. С завоеванным трофеем и на сезон можно будет посмотреть несколько иначе. Матч состоится на стадионе Олд Траффорд, начало в 17:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 3,5

Манчестер Юнайтед

Матч в Лондоне против местного «Челси» в минувший четверг можно назвать квинтэссенцией всех проблем «Юнайтед» на протяжении всего последнего времени. Так и хочется задать вопрос, во что они играют, какой план на матч? К 20-й минуте 0 : 2 из-за ошибок, где одна глупее другой. Сначала потеря мяча, и совершенно один в штрафной площади остался Конор Галлахер. Затем Антони привез пенальти. Если кто-то в это время решил лечь спать, то этих людей можно понять, ведь «Манчестер Юнайтед» все равно проиграл.

Правда, проиграл еще более эпично, иначе быть не может. Команда смогла в первом тайме перевернуть игру и сравнять счет. В середине второго она уже вышла вперед. Но на седьмой добавленной минуте очередной привоз, на этот раз от Диогу Далота. Пенальти и ничья. Под самый занавес гости любезно позволили Коулу Палмеру сделать хет-трик. После розыгрыша углового вновь огромная дыра в штрафной. Футболист спокойно принимает мяч, имеет массу времени, бьет, так тут еще и рикошет от Скотта Мактоминея.

Один матч как олицетворение всего сезона, который «Манчестер Юнайтед» проводит как на качелях. То беспроигрышная серия, и появляется надежда на лучшее, одно время даже на попадание в тройку, то три поражения в пяти матчах и даже от пятого места уже девять очков. О какой Лиге чемпионов может идти речь? В этом сезоне поиграли и достаточно. Там тоже было по два пропущенных за четыре минуты от «Баварии» и «Копенгагена». Эрик тен Хаг называет игру своей команды хаосом, так кто же в этом хаосе виноват? Только игроки? Может в матче с «Ливерпулем» хаоса не будет? Перед вами результаты пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед».

АПЛ. 04.04.2024, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 4 : 3

— «Манчестер Юнайтед» — : 3 АПЛ. 30.03.2024, «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 1

Кубок Англии. 17.03.2024, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4 : 3

— «Ливерпуль» — : 3 АПЛ. 09.03.2024, «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 2 : 0

— «Эвертон» — : 0 АПЛ. 03.03.2024, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 1

Факты и цифры

«Манчестер Юнайтед» 20 раз становился чемпионом Англии, из них 13 раз побеждал в Премьер-лиге, последний успех состоялся в 2013 году

Команда находится на 6 месте, набрав 48 очков и потерпев 12 поражений в чемпионате

По числу голов забитых в этом сезоне лидируют сразу четыре игрока: Расмус Хейлунд, Скотт Мактоминей, Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд, у всех на счету по 7 забитых мячей

Среди ассистентов лучший Бруну Фернандеш, на его счету 6 результативных передач

Ливерпуль

В то время как «Челси» и «Манчестер Юнайтед» выдавали очередную «лучшую игру сезона в Премьер-лиге» мерсисайдцы спокойно разбирались с «Шеффилд Юнайтед», который на будущий сезон присоединится к командам Чемпионшипа. Последнее место на данный момент в Премьер-лиге и 15 очков в активе. Очередные три очка вновь позволили «Ливерпулю» взобраться на вершину турнирной таблицы. При этом, какого бы результата не достигла команда в этом сезоне, впереди определенная неизвестность. Последние десять лет уже точно будут во всех источниках называть «эпохой Клоппа».

Команда обязательно постарается завоевать хотя бы один из двух оставшихся трофеев. В Премьер-лиге сейчас наиболее выгодные позиции, но в конце чемпионата очень непростой календарь. В Лиге Европы впереди два поединка с «Аталантой». Выкладываться придется по полной в каждом матче. Впрочем, при Клоппе даже у юных футболистов «Ливерпуля» вырастают крылья, ведь Кубок лиги команда выиграла по сути втором составом. Сейчас вернулись многие травмированные игроки, наставник может проводить ротацию, команда выглядит стабильной, в отличие от «Манчестер Сити», который, складывается впечатление настиг небольшой спад.

Плюс еще и в том, что «Ливерпуль» не стоит на месте. Тренер постоянно придумывает неожиданные ходы. Например, нашлось новое место на поле Алексису Мак Алистеру, который играет ближе к линии нападения, у него пять голов и пять результативных передач в девяти последних матчах. Владение мяча в матче с «Шеффилдом» составило 83,1 процента, это рекорд Премьер-лиги. Но впереди неудобный в последнее время «Манчестер Юнайтед». Перед вами результаты пяти последних поединков «Ливерпуля».

АПЛ. 04.04.2024, « Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» — 3 : 1

— «Шеффилд Юнайтед» — : 1 АПЛ. 31.03.2024, «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2 : 1

— «Брайтон энд Хоув Альбион» — : 1 Кубок Англии. 17.03.2024, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4 : 3

— «Ливерпуль» — : 3 Лига Европы. 14.03.2024, «Ливерпуль» — «Спарта Прага» — 6 : 1

— «Спарта Прага» — : 1 АПЛ. 10.03.2024, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1 : 1

Факты и цифры

«Ливерпуль» 19 раз в своей истории становился чемпионом Англии, последний титул был завоеван в сезоне 2019-2020 года

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял в английской Премьер-лиге 5 место, набрав 67 очков

Лучший бомбардир команды нападающий Мохамед Салах, на его счету 16 забитых мячей

Египтянин лидер и среди ассистентов, он отдал 9 результативных передач

Прогноз на игру Фейеноорд – Аякс

История личных встреч Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

Впервые команды встретились в 1895 году, тогда «Ливерпуль» разгромил на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 7 : 1. С тех пор сыграно 215 матчей, в том числе в рамках международных турниров. Преимущество по победам у манкунианцев. Они лидируют во всех турнирах за исключением Кубка лиги и Кубка Европы. Пересекались команды и в рамках Чемпионшипа.

Победы «Манчестер Юнайтед» — 85

Победы «Ливерпуля» — 71

Ничьи — 59

Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 6 : 1, 5 : 0

Самая крупная победа «Ливерпуля» — 7 : 0

В прошлом сезоне на своем поле «Ливерпуль» вдоволь покуражился над своим соперником у себя дома, забив семь безответных мячей. Теперь этот счет стал самым крупным в истории матчей команд. В 2021 и в 2022 году было также 4 : 0 и 5 : 0 в пользу мерсисайдцев. Лишь в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» смог хоть немного порадовать своих болельщиков, победы в матче на Кубок Англии может стать знаковой в случае завоевания трофея. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Кубок Англии. 17.03.2024, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4 : 3

— «Ливерпуль» — : 3 АПЛ. 17.12.2023, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 0

АПЛ. 05.03.2023, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 7 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 АПЛ. 22.08.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2 : 1

— «Ливерпуль» — : 1 Товарищеский. 12.07.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Матчи между этими командами чаще всего в последнее время получаются яркими с обилием забитых мячей. Единственное исключение поединок первого круга, когда манкунианцы решили застегнуться на все пуговицы и не дать сопернику забить. Сами тоже ничего не создавали в атаке, но смогли увезти из Ливерпуля одно очко. Хозяева нанесли 34 удара по воротам против 8 у гостей, наиграли почти на два года по xG, но в итоге все равно ничья. Вообще, «Манчестер Юнайтед» третья с конца команда чемпионата, которые позволяют наносить больше всех ударов по своим воротам. Тен Хаг проблемы не видит, точнее, видит, но не признает, что еще хуже. Фаворитом букмекеры видят гостей. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Манчестер Юнайтед» — 4,79

Ничья — 4,54

Победа «Ливерпуля» — 1,64

При повторении таких чудовищных ошибок в обороне, как в матче с «Челси», рассчитывать хозяевам попросту не на что. Футболисты «Ливерпуля» прощать не будут и накидают целую авоську. Разве что произойдет какое-то чудо, и манкунианцы заиграют идеально. Но «Ливерпуль» наверняка захочет еще и отомстить за поражение в Кубке Англии. Ждем результативный матч с победой гостей.

Где смотреть матч МЮ – Ливерпуль

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