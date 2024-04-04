Департамент судейства РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти на Зиньковском в матче «Спартака» и «Урала»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Денис Кулаков Антон Зиньковский Р-Спорт Павел Каманцев Футбол

РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче «Спартака» и «Урала».

Команда Гильермо Абаскаля дома сыграла вничью с «Уралом» (0:0) дома в 21-м туре Мир РПЛ. Московский клуб претендовал на пенальти после того, как на 72-й минуте игры защитник гостей Денис Кулаков наступил на ногу полузащитнику хозяев Антону Зиньковскому на краю штрафной площади и получил за это желтую карточку от Владимира Москалева.

После просмотра ВАР главный арбитр встречи назначил штрафной удар.

«Спартак» не обращался в ЭСК по данному эпизоду, соответственно международные эксперты, которые входят в комиссию, не будут оценивать данный эпизод. Однако после прихода Милорада Мажича мы публикуем решения не только экспертно-судейской комиссии, но и департамента судейства, который оценивает все спорные эпизоды тура.

Соответственно на этой неделе и по этому туру на YouTube-канале РФС выйдет разбор наиболее резонансных эпизодов тура, включая и момент с Зиньковским», – сказал глава судейского комитета РФС.

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11 комментариев
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На месяц отстранят виновных и расскажут нам, что это была просто ошибка, а наказание за неё было суровым, но справедливым.)))
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Самое интересное, что вар смотрел это момент, но пенальти не назначили.
Следовательно 3 вопроса:
1. Что смотрели?!
2. Почему не приняли решение о назначении, хотя видно, что нога на линии.
3. Хорошо, сами не приняли решение, так позовите главного к монитору и сделайте ему стоп кадр, и пусть он уже решает по стоп кадру на линии нога или нет. И все вопросы тогда будут к главному. И он объявит: пенальти нет, потому что нога не на линии.
Где прозрачность всего этого?!
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А игру плавником Соболевв перед голом Угальде, во вчерашнем кубковом матче, может тоже рассмотрят?
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Ответ Eugene88
Ты сам выдумал?) нарушение было на линии штрафной, которая является частью штрафной. Все остальное - «судейство по понятиям», а не по правилам
Открою тебе секрет. "Судейство по понятиям" и должно быть в футболе, а не вот эти вычисления см по монитору. Если бы шнурок был на линии тоже пенальти давать?
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Ответ Krauvec Cool
Правильно все судьи решили. Все туловище игрока находится за линией, кроме 3 - 4 см стопы, слишком притянутое за уши пенальти.
Ты сам выдумал?) нарушение было на линии штрафной, которая является частью штрафной. Все остальное - «судейство по понятиям», а не по правилам
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Ответ Krauvec Cool
Правильно все судьи решили. Все туловище игрока находится за линией, кроме 3 - 4 см стопы, слишком притянутое за уши пенальти.
В правилах есть поправки на положение туловища?)))
В правилах чёрным по белому написано, что линия штрафной площади, является её частью. И абсолютно неважно, 3-4 см (хотя там было много больше) или 5 мм. Всё очень точно и конкретно прописано. Не надо ничего придумывать.
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Ответ КБ Сергей
В правилах есть поправки на положение туловища?))) В правилах чёрным по белому написано, что линия штрафной площади, является её частью. И абсолютно неважно, 3-4 см (хотя там было много больше) или 5 мм. Всё очень точно и конкретно прописано. Не надо ничего придумывать.
Для судейства и футбольных правил и понятий очень важно, иначе любые касания игроков будут расценивать, как 11-ти метровый. Уровень фола в штрафной оценивается кем? Ответ : судьёй
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