Департамент судейства РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти на Зиньковском в матче «Спартака» и «Урала»
РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче «Спартака» и «Урала».
Команда Гильермо Абаскаля дома сыграла вничью с «Уралом» (0:0) дома в 21-м туре Мир РПЛ. Московский клуб претендовал на пенальти после того, как на 72-й минуте игры защитник гостей Денис Кулаков наступил на ногу полузащитнику хозяев Антону Зиньковскому на краю штрафной площади и получил за это желтую карточку от Владимира Москалева.
После просмотра ВАР главный арбитр встречи назначил штрафной удар.
«Спартак» не обращался в ЭСК по данному эпизоду, соответственно международные эксперты, которые входят в комиссию, не будут оценивать данный эпизод. Однако после прихода Милорада Мажича мы публикуем решения не только экспертно-судейской комиссии, но и департамента судейства, который оценивает все спорные эпизоды тура.
Соответственно на этой неделе и по этому туру на YouTube-канале РФС выйдет разбор наиболее резонансных эпизодов тура, включая и момент с Зиньковским», – сказал глава судейского комитета РФС.
Следовательно 3 вопроса:
1. Что смотрели?!
2. Почему не приняли решение о назначении, хотя видно, что нога на линии.
3. Хорошо, сами не приняли решение, так позовите главного к монитору и сделайте ему стоп кадр, и пусть он уже решает по стоп кадру на линии нога или нет. И все вопросы тогда будут к главному. И он объявит: пенальти нет, потому что нога не на линии.
Где прозрачность всего этого?!
В правилах чёрным по белому написано, что линия штрафной площади, является её частью. И абсолютно неважно, 3-4 см (хотя там было много больше) или 5 мм. Всё очень точно и конкретно прописано. Не надо ничего придумывать.