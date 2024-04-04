Департамент судейства РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти на Зиньковском в матче «Спартака» и «Урала»

РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче «Спартака» и «Урала».

Команда Гильермо Абаскаля дома сыграла вничью с « » (0:0) дома в 21-м туре Мир . Московский клуб претендовал на пенальти после того, как на 72-й минуте игры защитник гостей наступил на ногу полузащитнику хозяев Антону Зиньковскому на краю штрафной площади и получил за это желтую карточку от Владимира Москалева.

После просмотра ВАР главный арбитр встречи назначил штрафной удар.

« » не обращался в ЭСК по данному эпизоду, соответственно международные эксперты, которые входят в комиссию, не будут оценивать данный эпизод. Однако после прихода Милорада Мажича мы публикуем решения не только экспертно-судейской комиссии, но и департамента судейства, который оценивает все спорные эпизоды тура.

Соответственно на этой неделе и по этому туру на YouTube-канале РФС выйдет разбор наиболее резонансных эпизодов тура, включая и момент с Зиньковским», – сказал глава судейского комитета РФС.