Газзаев о «Спартаке»: «Против «Урала» не играли, а мучились – сказывается отсутствие Промеса, не хватает ауры авторитета. Слова Абаскаля про Бога – это что-то из области философии»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Урал Квинси Промес Антон Зиньковский Александр Соболев Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом» (0:0).

«Спартак» дома не смог одолеть «Урал». Мне показалось, что команда не играла, а мучилась. Мало интересных ходов. Какое-то напряжение на лицах футболистов. Постоянные забросы на Соболева. Не знаю... Мало идей. Отсюда такие результаты весной. Конечно, отсутствие Промеса в атаке сказывается. Это игрок действительно высокого уровня. Плюс есть такое понятие – аура авторитета. Ее красно-белым, конечно, не хватает.

Слова Абаскаля про то, что ему помогает состав определять Бог. Не знаю, не знаю... Это что-то из области философии. Не готов комментировать такие слова тренера. Похоже, он просто сильно растерян. Не знает, что делать. Потерян... От него ждут и игры, и результата. А мы не видим ни того ни другого...

Может ли испанский тренер сетовать на решение судьи, который не поставил пенальти за фол Кулакова на Зиньковском? Судья так увидел этот эпизод, плюс он же общался с видеоарбитрами – вынесли такой вердикт. На мой взгляд, это пенальти. Но, с другой стороны, если ты хочешь претендовать на что-то серьезное, должен создавать против «Урала» гораздо больше моментов, а не уповать на пенальти. Повторюсь, «Спартак» не играл, а мучился», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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8 комментариев
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А когда Путину желал, чтоб Георгий Победоносец сопутствовал во всех начинаниях, это из области чего было?)
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Он вернётся с ещё большим авторитетом. Будет играющим тренером.
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Такое понятия - аура авторитета.
Это хорошо, это глубоко))
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Открыт новый пользователь: Авторитет Промеса
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"Это что-то из области философии."
Скорее из области медицины...
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