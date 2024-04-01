Газзаев о «Спартаке»: «Против «Урала» не играли, а мучились – сказывается отсутствие Промеса, не хватает ауры авторитета. Слова Абаскаля про Бога – это что-то из области философии»

Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом» (0:0).

« » дома не смог одолеть «Урал». Мне показалось, что команда не играла, а мучилась. Мало интересных ходов. Какое-то напряжение на лицах футболистов. Постоянные забросы на . Не знаю... Мало идей. Отсюда такие результаты весной. Конечно, отсутствие в атаке сказывается. Это игрок действительно высокого уровня. Плюс есть такое понятие – аура авторитета. Ее красно-белым, конечно, не хватает.

Слова Абаскаля про то, что ему помогает состав определять Бог. Не знаю, не знаю... Это что-то из области философии. Не готов комментировать такие слова тренера. Похоже, он просто сильно растерян. Не знает, что делать. Потерян... От него ждут и игры, и результата. А мы не видим ни того ни другого...

Может ли испанский тренер сетовать на решение судьи, который не поставил пенальти за фол Кулакова на ? Судья так увидел этот эпизод, плюс он же общался с видеоарбитрами – вынесли такой вердикт. На мой взгляд, это пенальти. Но, с другой стороны, если ты хочешь претендовать на что-то серьезное, должен создавать против « » гораздо больше моментов, а не уповать на пенальти. Повторюсь, «Спартак» не играл, а мучился», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.