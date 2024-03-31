Евгений Ловчев: «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото. Могли выигрывать, но нельзя сказать, что были на голову сильнее «Урала»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Евгений Ловчев Сергей Лапочкин Антон Зиньковский Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Ловчев высказался о «Спартаке».

В 22-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0).

«Наверное, «Спартак» мог выигрывать. Он имел несколько моментов, но сказать, что был на голову сильнее «Урала», нельзя. Да, были полумоменты: один момент, когда Соболев очень четко увидел, что вратарь не в воротах, и пробил, у Зиньковского еще пару.

Но в принципе «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото», – сказал бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.

О неназначенном пенальти на Антоне Зиньковском

«Лапочкин четко объяснил, что нога, на которую наступил защитник, находилась на линии, а линия – это штрафная площадь. Значит, был пенальти», – добавил Ловчев.

«Спартак» идет 5-м в турнирной таблице с 32 очками. До лидирующего «Зенита» – 9 очков.

Судья не дал «Спартаку» пенальти после фола Кулакова на Зиньковском на линии штрафной «Урала»

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9 комментариев
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С " Уралом" мало кто может тягаться , чтобы быть выше на голову; одна из самых рослых команд страны. Да что там страны - Европы!
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Надо давно признать что уже они давно никого на голову не сильнее и даже Факела. Поэтому надо жить в новых реалиях, а не прошлым
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"... Но в принципе «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото ..."
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А должен быть состоятелен, всегда! Но вот кто виноват и что нужно делать - понятно всем болельщикам "Спартака", и давно! А руководству "Спартака" понятно?! )
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Серафимыч фигни не скажет.
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Судья РПЛ не знает, что линия это тоже штрафная. Финиш.
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Точно такой же момент с пенальти был накануне в матче Бенфики, и там после ВАР судья поставил на точку.
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Ответ NIK7478
"... Но в принципе «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото ..." ===================================================== А должен быть состоятелен, всегда! Но вот кто виноват и что нужно делать - понятно всем болельщикам "Спартака", и давно! А руководству "Спартака" понятно?! )
Иногда складывается впечатление, что руководство ФК Спартак несостоятельны в плане качественного менеджмента и селекции. В совете директоров не хватает профессиональных специалистов от футбола.
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Ответ heivani
С " Уралом" мало кто может тягаться , чтобы быть выше на голову; одна из самых рослых команд страны. Да что там страны - Европы!
Азия притихла ☝️🧐💁‍♂️
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