Евгений Ловчев: «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото. Могли выигрывать, но нельзя сказать, что были на голову сильнее «Урала»

Евгений Ловчев высказался о «Спартаке».

В 22-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0).

«Наверное, «Спартак» мог выигрывать. Он имел несколько моментов, но сказать, что был на голову сильнее « », нельзя. Да, были полумоменты: один момент, когда очень четко увидел, что вратарь не в воротах, и пробил, у Зиньковского еще пару.

Но в принципе «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото», – сказал бывший игрок « » .

О неназначенном пенальти на

« четко объяснил, что нога, на которую наступил защитник, находилась на линии, а линия – это штрафная площадь. Значит, был пенальти», – добавил Ловчев.

«Спартак» идет 5-м в турнирной таблице с 32 очками. До лидирующего «Зенита» – 9 очков.

Судья не дал «Спартаку» пенальти после фола Кулакова на Зиньковском на линии штрафной «Урала»