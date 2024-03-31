Евгений Ловчев: «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото. Могли выигрывать, но нельзя сказать, что были на голову сильнее «Урала»
Евгений Ловчев высказался о «Спартаке».
В 22-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0).
«Наверное, «Спартак» мог выигрывать. Он имел несколько моментов, но сказать, что был на голову сильнее «Урала», нельзя. Да, были полумоменты: один момент, когда Соболев очень четко увидел, что вратарь не в воротах, и пробил, у Зиньковского еще пару.
Но в принципе «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото», – сказал бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.
О неназначенном пенальти на Антоне Зиньковском
«Лапочкин четко объяснил, что нога, на которую наступил защитник, находилась на линии, а линия – это штрафная площадь. Значит, был пенальти», – добавил Ловчев.
«Спартак» идет 5-м в турнирной таблице с 32 очками. До лидирующего «Зенита» – 9 очков.
Судья не дал «Спартаку» пенальти после фола Кулакова на Зиньковском на линии штрафной «Урала»
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А должен быть состоятелен, всегда! Но вот кто виноват и что нужно делать - понятно всем болельщикам "Спартака", и давно! А руководству "Спартака" понятно?! )