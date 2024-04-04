Каррагер взял бы только Майну из «МЮ» в нынешний «Ливерпуль»: «Он мог бы стать настоящей суперзвездой»

Джейми Каррагер ответил, кого из игроков «МЮ» он взял бы в нынешний «Ливерпуль».

«Думаю, я бы, наверное, взял этого молодого парня, [ ] Майну. Майну очень хорош для своего возраста. Думаю, он похож на суперзвезду. Он мог бы стать настоящей суперзвездой.

Пытаюсь сообразить, кто еще в команде « » на самом деле лучше игрока « » на той же позиции», – заявил экс-защитник мерсисайдцев в рамках шоу The Overlap.

В конечном счете Каррагер также упомянул на позиции левого нападающего и в атакующей роли, однако Майну, по его мнению, мог бы иметь самый высокий потенциал в полузащите команды Юргена Клоппа.

В текущем сезоне 18-летний футболист сыграл 15 матчей в , отметившись одним голом. С подробной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.