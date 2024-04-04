Каррагер взял бы только Майну из «МЮ» в нынешний «Ливерпуль»: «Он мог бы стать настоящей суперзвездой»
Джейми Каррагер ответил, кого из игроков «МЮ» он взял бы в нынешний «Ливерпуль».
«Думаю, я бы, наверное, взял этого молодого парня, [Кобби] Майну. Майну очень хорош для своего возраста. Думаю, он похож на суперзвезду. Он мог бы стать настоящей суперзвездой.
Пытаюсь сообразить, кто еще в команде «Юнайтед» на самом деле лучше игрока «Ливерпуля» на той же позиции», – заявил экс-защитник мерсисайдцев в рамках шоу The Overlap.
В конечном счете Каррагер также упомянул Маркуса Рэшфорда на позиции левого нападающего и Бруну Фернандеша в атакующей роли, однако Майну, по его мнению, мог бы иметь самый высокий потенциал в полузащите команды Юргена Клоппа.
В текущем сезоне 18-летний футболист сыграл 15 матчей в АПЛ, отметившись одним голом. С подробной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.