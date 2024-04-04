Каррагер взял бы только Майну из «МЮ» в нынешний «Ливерпуль»: «Он мог бы стать настоящей суперзвездой»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Кобби Майну Футбол

Джейми Каррагер ответил, кого из игроков «МЮ» он взял бы в нынешний «Ливерпуль».

«Думаю, я бы, наверное, взял этого молодого парня, [Кобби] Майну. Майну очень хорош для своего возраста. Думаю, он похож на суперзвезду. Он мог бы стать настоящей суперзвездой.

Пытаюсь сообразить, кто еще в команде «Юнайтед» на самом деле лучше игрока «Ливерпуля» на той же позиции», – заявил экс-защитник мерсисайдцев в рамках шоу The Overlap.

В конечном счете Каррагер также упомянул Маркуса Рэшфорда на позиции левого нападающего и Бруну Фернандеша в атакующей роли, однако Майну, по его мнению, мог бы иметь самый высокий потенциал в полузащите команды Юргена Клоппа.

В текущем сезоне 18-летний футболист сыграл 15 матчей в АПЛ, отметившись одним голом. С подробной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий
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вот несмотря на то что каррагер реальный тролль тут он прав, коби мог бы там зажигать, но есть одно но - клопп то уходит) и посмотрим что дальше ... эпоха перемен надеюсь (как болельщик мю)
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